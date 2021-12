Lesertest: Das sind die Tester des Antec Dark League Dark Fleet DF800!

In Zusammenarbeit mit Antec riefen wir unsere Leser und Community-Mitglieder Mitte des Monats auf, sich für unseren neusten Lesertest zu bewerben. Gesucht wurden zwei Tester für ein brandaktuelles Gaming-Gehäuse des Herstellers. Wir haben uns nun an die Auswahl der Teilnehmer gemacht.

Zur Verfügung gestellt werden von Antec insgesamt zwei Exemplare des DF800. Dabei handelt es sich um ein Midi-Tower-Gehäuse, das in Sachen Kühlleistung neue Maßstäbe setzen will. So setzt das 448 x 479 x 220 mm große Chassis an der Front und dem Deckel auf eine luftige Mesh-Oberfläche, was der Kühlung im Inneren zugutekommen soll. An der Vorderseite sind die winzigen Öffnungen in mehreren unterschiedlichen geometrischen Mustern zusammengesetzt, womit die Front an die Oberfläche eines Diamanten erinnert.

Aufgrund der zahlreichen kleinen Löcher kann man aber auch das farbenfrohe Beleuchtungssystem erkennen, denn direkt dahinter verstecken sich drei 120- oder 140-mm-Lüfter, die die Frischluft ansaugen, durch das Gehäuse ziehen und an der Rückseite sowie über den Deckel wieder aufgewärmt nach draußen befördern. An der Rückseite und im Boden befinden sich weitere Montageplätze für Lüfter. Im Deckel kann sogar ein Triple-FAN-Radiator für eine Wasserkühlung untergebracht werden.

Um das Innere weiter zur Schau zu stellen, gibt es ein Seitenteil aus Tempered-Glass. Das Netzteil wird zusammen mit den Festplatten im Boden montiert und damit in einer separaten Kühlkammer untergebracht. Hinter dem Mainboard-Tray befinden sich weitere Montageplätze für 2,5-Zoll-Laufwerke und sogar ein größeres 3,5-Zoll-Modell. Auch zahlreiche Durchführungen und Halteklammern für ein schickes Kabelmanagement hat das Antec DF800 zu bieten.

Insgesamt können ein Mainboard in ATX-Größe, drei 3,5-Zoll-Laufwerke und drei zusätzlich 2,5-Zoll-Festplatten montiert werden. Die maximale Bauhöhe für den Prozessor-Kühler beträgt 175 mm, ansonsten können bis zu 405 mm lange Grafikkarten eingebaut werden. Damit werden selbst die leistungsstärksten High-End-Modelle problemlos unterstützt. Bei der Materialwahl setzt Antec auf einen Mix aus Stahl und Kunststoff. Rund 6,8 kg stemmt der Gaming-Bolide auf die Waage.

Eckdaten:

Bezeichnung: Antec DF800

Material: Stahl, gehärtetes Glas, Kunststoff Maße: 220 x 488 mm x 479 mm (B x H x T) Formfaktor: ATX, Micro-ATX, Mini-ITX Laufwerke: 3/2x 3,5/2,5 Zoll (intern), 3x 2,5 Zoll (intern) Lüfter: 3x 120/140 mm (Front), 1x 120 mm (Rückwand), 3x 120/140 mm (Deckel), 1x 120 mm (Boden) Radiatoren (maximal laut Hersteller): Front: 120/140/240/280/360 mm,

Deckel: 120/140/240/280/360 mm,

Rückwand: 120 mm CPU-Kühlerhöhe (maximal laut Hersteller): 17,5 cm Grafikkartenlänge (maximal laut Hersteller): 40,5 cm Gewicht: etwa 6,8 kg Preis: etwa 80,54 Euro

Im Preisvergleich ist das Antec Dark League Dark Fleet DF800 derzeit für knapp über 80 Euro zu haben. Zwei unserer Leser dürfen das Gehäuse zusammen mit ihrer Hardware nun kostenlos testen.

Das sind die Teilnehmer

Wir sind am Vormittag alle Bewerbungen durchgegangen und haben uns an die Auswahl der Teilnehmer gemacht. Wir freuen uns bekannt geben zu können, dass die beiden Foren-Nutzer "Rego123" und "haligia" zu den glücklichen Auserwählten gehören. Sie werden in Kürze per privater Forenunterhaltung benachrichtigt und über den weiteren Verlauf informiert. Nach Erhalt der Testpakete haben sie vier Wochen lang Zeit, ihre Reviews eigenständig für die Community im Gehäuse-Unterforum zu posten.

Wir wünschen viel Spaß beim Testen und freuen uns über ausführliche Reviews!

Vorläufiger Ablauf:

Bewerbungsphase bis 19. Dezember 2021

Auswahl der Bewerber + Versand: ab 20. Dezember 2021

Testzeitraum bis 23. Januar 2022

Kleingedrucktes:

Mitarbeiter der Hardwareluxx Media GmbH, von Antec sowie deren Angehörige sind von der Teilnahme ausgeschlossen

Die Auswahl der Teilnehmer erfolgt durch die Redaktion von Hardwareluxx

Ein Account im Hardwareluxx-Forum ist für die Teilnahme zwingend notwendig

Die Teilnehmer werden per PN benachrichtigt

Alle Testmuster verbleiben nach Veröffentlichung der Testberichte bei den Testern

Sollten die Testberichte nicht rechtzeitig online gestellt werden, behalten sich die Hersteller vor, den vollen Betrag in Rechnung zu stellen

Die Reviews verbleiben ausschließlich bei uns im Forum