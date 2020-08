Cooltek lebt und bringt den Midi-Tower Vier auf den Markt

Als der Online-Shop PC-Cooling im Februar 2020 geschlossen wurde, war unklar, wie es mit manchen Marken weitergeht. Besonders fragwürdig schien die Zukunft von Eigenmarken wie Cooltek. Doch Cooltek lebt und bringt mit dem Vier jetzt auch ein neues Gehäuse auf den Markt.

Laut der Facebook-Seite von Cooltek wurde Cooltek auf einen neuen Eigentümer übertragen - die Ultron AG in Alsdorf. Die Produktion in den chinesischen Partnerfabriken soll schon im März wieder angelaufen sein. In diesem Monat versprach Cooltek auch neue Produkte - und löst dieses Versprechen jetzt mit dem Vier ein.

Dieser Midi-Tower setzt bei der Optik auf Glas an der Front und an beiden Seiten. Passend zur Glasfront sind drei RGB-Lüfter im 120-mm-Format und mit 12V-4pin-RGB-Anschluss als Frontlüfter vormontiert. Ein weiterer 120-mm-Lüfter ohne LEDs sitzt an der Rückwand. Eine Lüftersteuerung mit Schieberegler im I/O-Panel gehört zum Lieferumfang. An Anschlüssen stehen je zwei USB-2.0- und -3.0-Ports sowie Audiobuchsen zur Verfügung. Zum Lieferumfang gehört eine eine Grafikkartenstütze für horizontal montierte Grafikkarten. Eine vertikale Grafikkartenmontage ist nicht möglich. Staubfilter soll es im Boden und hinter der Front geben. Die Produktfotos zeigen zudem ein Staubgitter im Deckel, der die dortigen optionalen Lüfterplätze abdeckt.

Der Innenraum unterteilt sich in eine Mainboardkammer und in eine Bodenkammer für Netzteil und Laufwerkskäfig. Laut Geizhals ist Platz für einen bis zu 17 cm hohen Prozessorkühler und eine bis zu 41,5 cm lange Grafikkarte. Es soll zwei kombinierte 2,5-/3,5-Zoll-Laufwerksplätze und vier reine 2,5-Zoll-Laufwerksplätze geben. Die Maße des Cooltek Vier werden mit 223 x 479 x 475 mm (B x H x T) angegeben.

Cooltek gibt eine UVP von 89,99 Euro an. Geizhals listet das Gehäuse auch bereits zu vergleichbaren Preisen.