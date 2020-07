Chieftec Classic-Serie: Neuer ATX-Tower für professionelle PCs und Workstations

Chieftec präsentiert das CM-25B-OP als neues Modell der Classic-Serie. Das CM-25B-OP besteht aus 0,7 mm SECC-Stahl und wiegt knapp 8 kg. Außerdem besitzt das neue Chieftec-Case vier externe 5,25-Zoll-Einschübe sowie einen 3,5-Zoll-Schacht. Im Inneren lassen sich drei 3,5-Zoll-Festplatten und ein 2,5-Zoll-Device unterbringen. An der Front befinden sich zwei USB-3.0-Schnittstellen (USB3.1 Gen 1) sowie zwei USB-2.0-Ports. Außerdem können ein Audio-Out- und ein Mic-In-Anschluss verwendet werden. Bei den Mainboards finden Hauptplatinen im Mini-ITX-, mATX- oder ATX-Format Platz im schwarzen Gehäuse.

An PCI-Slots lassen sich insgesamt sieben Stück nutzen. Beim Thema Kühlung kann an der Vorderseite ein Lüfter in der Größe 90 mm oder 120 mm montiert werden. Auf der Rückseite findet entweder ein 80 mm, ein 90 mm oder ein 120 mm großer Lüfter Platz. Beim CPU-Kühler darf zu einer maximalen Bauform von 165 mm gegriffen werden. Bei der VGA-Kartenlänge kann maximal eine 280 mm lange GPU verbaut werden. Wenn man den Festplattenkäfig jedoch ausbaut, lässt sich sogar ein Modell mit bis zu 400 mm installieren.

Insgesamt gewährt Chieftec auf das CM-25B-OP eine Garantie von 24 Monaten. Ab wann das neue Chieftec-Gehäuse lieferbar sein wird, ist bis dato nicht bekannt.