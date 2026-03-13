Werbung

Silicon Motion hat mit dem SM8008 einen neuen SSD-Controller für den Enterprise-Bereich vorgestellt, der speziell für Boot-Laufwerke in Rechenzentren und energieeffiziente Unternehmensspeicherlösungen entwickelt wurde. Der Controller ist laut Hersteller darauf ausgelegt, eine Kombination aus hoher Leistung, geringer Leistungsaufnahme und umfassenden Sicherheitsfunktionen bereitstellen zu können. Zielgruppe sind vor allem Hyperscale- und Enterprise-Rechenzentren, in denen Boot-SSDs in sehr großer Stückzahl betrieben werden und damit einen relevanten Anteil am Energieverbrauch der Infrastruktur ausmachen.

Der Controller wird im 6-nm-Prozess von TSMC gefertigt und erreicht eine sequenzielle Datenrate von bis zu 14 GB/s. Bei zufälligen 4K-Zugriffen sind mehr als 2,3 Millionen IOPS möglich. Gleichzeitig soll die Leistungsaufnahme im aktiven Betrieb unter 5 W bleiben. Die Anbindung erfolgt über PCIe Gen5 x4, während intern bis zu acht NAND-Kanäle genutzt werden können. Diese unterstützen ONFI sowie Toggle DDR 5.0 mit Datenraten von bis zu 3.600 MT/s.

Für den Zwischenspeicher unterstützt der Controller sowohl DDR4-3200 als auch LPDDR4-3200 in einer Single-Channel-Konfiguration. Eine integrierte Inline-ECC-Architektur soll dabei zur Fehlerkorrektur beitragen und gleichzeitig den Energiebedarf sowie die Systemkosten reduzieren.

Für die Datensicherheit und Lebensdauer von NAND-Speicher kommen unter anderem eine unternehmenseigene NANDCommand-Technologie sowie eine LDPC-Fehlerkorrektur zum Einsatz. Diese Funktionen sollen eine konsistente Performance und eine hohe Datenintegrität auch bei dauerhaftem Betrieb gewährleisten.

Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf der Sicherheit. Der Controller integriert eine Reihe von Funktionen für den Schutz von Daten und Firmware. Dazu gehören Verschlüsselung nach dem TCG-Opal-2.0-Standard sowie hardwarebeschleunigte Implementierungen von AES-256, SHA2-512 und RSA-3072b. Zusätzlich werden Secure Boot und Firmware-Authentifizierung unterstützt. Auch Technologien wie DICE und SPDM sind vorgesehen, um Integrität und Vertrauensketten innerhalb der Plattform zu gewährleisten. Darüber hinaus ist der Controller auf den zukünftigen CNSA-2.0-Standard vorbereitet, der ab 2027 für neue NSS-Beschaffungen relevant werden soll.

Erste Hersteller sollen den Controller bereits für neue Enterprise-SSD-Plattformen eingeplant haben. Dazu zählen unter anderem ATP und Exascend, die den SM8008 in kommenden SSD-Generationen einsetzen wollen. Die Kombination aus PCIe-Gen5-Performance, moderatem Energiebedarf und umfangreichen Sicherheitsfunktionen verspricht den Einsatz in modernen Serverumgebungen zu erleichtern, in denen Boot-Speicher als grundlegende Infrastrukturkomponente zunehmend an strategischer Bedeutung gewinnt.