Werbung

Die D1 SSD Pro von TerraMaster ist ein kompaktes Thunderbolt‑5-Gehäuse, das in einem kompakten Vollaluminium-Chassis eine klassische NVMe-SSD beherbergt und so hohe Datenübertragungsraten ermöglicht. Sie richtet sich klar an professionelle Kreative, Videocutter und Power-User, die auch von unterwegs aus arbeiten.

Die TerraMaster D1 SSD Pro nutzt die Bandbreite von Thunderbolt 5 voll aus und soll mit passender SSD Lese- und Schreibgeschwindigkeiten von bis zu 7.061 MB/s und 6.816 MB/s erreichen können. Damit kann eine 6 GB große Datei binnen einer Sekunde übertragen werden. Gegenüber Thunderbolt 4 mit 40 Gbit/s stellt das eine Verdopplung der Geschwindigkeit dar. Trotz dieser Rohleistung bleibt der Formfaktor erstaunlich mobil: Das Gehäuse ist laut Hersteller nur etwa 80 % so voluminös wie vergleichbare 80‑Gbit/s‑Lösungen und passt damit problemlos in eine Notebooktasche oder sogar in eine Jackentasche. Die Abmessungen belaufen sich auf 121 x 58 x 37 mm.

Optisch folgt die D1 SSD Pro der Designsprache, die TerraMaster bereits bei der D1‑Serie etabliert hat: ein massives Vollaluminium-Gehäuse mit markanten Kühlrippen. Die komplette Hülle fungiert als großflächiger Kühlkörper und soll die hohen Datenraten dauerhaft ermöglichen, ohne dass die verbaute NVMe‑SSD ausgebremst wird. Kleine Gummifüße sorgen außerdem für einen sicheren Halt auf dem Schreibtisch.

Im Inneren nimmt das Gehäuse eine M.2‑NVMe‑SSD auf. Je nach Laufwerk sind Kapazitäten von bis zu 8 TB möglich – ausreichend, um umfangreiche RAW‑Fotoarchive, komplette Videoprojekte oder virtuelle Instrumentenbibliotheken mitzuführen. Über eine kleine Status-LED informiert das Laufwerk über die Verbindung: weißes Licht für Thunderbolt/USB4-Geschwindigkeit und orangefarbenes für Standard-USB.

Die TerraMaster D1 SSD Pro kostet im offiziellen Onlineshop des Herstellers rund 300 US-Dollar, wird zur Einführung derzeit allerdings mit einem Rabatt in Höhe von 15 % und damit schon für ca. 255 US-Dollar angeboten. Im Lieferumfang enthalten ist außerdem ein tragbares Gehäuse, das über ein weiches Innenfutter das Laufwerk zuverlässig gegen Stöße und Stürze schützen soll. Ein 30 cm langes Kabel ist da fast schon selbstredend. Mit dem TPC Backupper ist eine Software für Backups mit dabei, womit das Betriebssystem, Laufwerke, Partitionen oder wichtige Ordner eines Windows-PCs automatisiert gesichert werden können. Kompatibel ist das Laufwerk aber natürlich auch mit macOS- und Linux-Systemen.