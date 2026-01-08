Werbung

Wir haben Biwin auf der CES 2026 einen Besuch abgestattet und konnten mit der CL100 nicht nur eine Mini-SSD antreffen, sondern auch eine potente und große MicroSD-Express-Karte mit 1 TB Speicherkapazität finden. Doch auch eine externe USB4-SSD bis hoch zu 8 TB konnten wir finden.

Mini-SSDs gehören (noch) eher in den proprietären Bereich und finden ihr Einsatzgebiet beim GPD Win 5 oder auch beim OneXPlayer Super X. Beides sind Gaming-Handhelds mit moderner Technik. Biwins CL100-Mini-SSD wird mittels PCIe 4.0 x2 angebunden und kommt auf Transferraten bis 3.700 MB/s lesend und 3.400 MB/s schreibend. Dies sind somit USB4-Werte. Erhältlich sein wird die CL100-Mini-SSD mit 512 GB, 1 TB und 2 TB. Von den Abmessungen her kommt die Mini-SSD auf gerade einmal 17 x 15 x 1,4 mm (L x B x H).

Passend zur CL100-Mini-SSD gibt es von Biwin mit dem RD510 auch einen Mini-SSD-Reader. Wie eine Nano-SIM-Karte kann die CL100-Mini-SSD per Einschub in den RD510 installiert werden. Angebunden ist der RD510 dann auch passend mittels USB4, damit die hohe Performance der CL100 mit vorhandenem USB4-Anschluss am System auch genutzt werden kann.

Mit der ME300 hat Biwin auch eine neue MicroSD-Express-Karte vorgestellt, die es in den Kapazitätsgrößen 256 GB, 512 GB und 1 TB geben wird und daher auch für den Einsatz in der Nintendo Switch 2 (Test) geeignet ist. Angebunden mit PCIe 3.0 x1 soll es die ME300 beim Lesen bis auf 900 MB/s und beim Schreiben bis auf 800 MB/s schaffen.

Portable USB4-SSD bis 8 TB

Das Jahr 2025 war mit das Jahr der schnellen portablen SSDs. Und auch das noch frische Jahr 2026 macht davor keinen Halt. Biwin stellte die Amber PX4000-SSD aus, die mit den Abmessungen 96 x 64 x 14 mm (L x B x H) sehr kompakt ist und auch eine Öse anbietet. Als Schnittstelle dient USB4 und so soll die SSD eine Lese- und Schreibleistung bis 3.900 MB/s respektive 3.700 MB/s erreichen. Geplant hat Biwin die Amber PX4000 in vier Kapazitätsgrößen. 1 TB, 2 TB und 4 TB sind üblich in dieser Größe, doch Biwin wird die Amber PX4000 auch mit satten 8 TB anbieten und sticht in diesem Bereich hervor.

Zu allen genannten Produktvorstellungen gibt es von Biwin keine Informationen rund um die Verfügbarkeit und zu den Preisen.