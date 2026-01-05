Werbung

Zur CES stellt Sandisk eine kompakte SSD für Handheld-Gaming-Konsolen vor und kündigt an, in der ersten Jahreshälfte die Endkunden-SSDs umzubenennen. Mit dem neuen Branding wird zudem ein überarbeitetes Verpackungs- und Produktdesign eingeführt.

Alle SSDs der WD-Blue-Serie werden zukünftig unter Sandisk Optimus geführt. Aus der WD Blue SN5100 wird demnach die Sandisk Optimus 5100 werden. Aus einigen Teilen der WD_Black-Serie mit PCIe-4.0-Anbindung werden die SSDs der Optimus-GX-Serie. Eine WD_Black SN7100 wird zukünftig als Sandisk Optimus GX 7100 am Markt zu finden sein.

Die schnelleren SSDs mit PCI-Express 5.0 werden zukünftig als Optimus GX Pro geführt werden. Aus einer WD_Black SN8100 wird die Optimus GX Pro 8100.

Neu ist die Sandisk Optimus GX 7100M, die als M.2-2230-SSD im besonders kompakten Formfaktor vorliegt und daher vor allem für Handheld-Gaming-Konsolen vorgesehen ist. Die Optimus GX 7100M erreicht laut Hersteller Übertragungsraten von 7.250 MB/s und verwendet einen Controller mit PCIe-4.0-Anbindung. Hinsichtlich der Kapazitäten sollen die SSDs mit bis zu 2 TB angeboten werden.

Die Produkte der Optimus-Serie von Sandisk werden ab der ersten Hälfte 2026 schrittweise eingeführt werden.