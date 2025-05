Werbung

Mit der Surveillance Station bietet Synology ein Videoüberwachungssystem für Unternehmen und Privatnutzer. Im Rahmen der diesjährigen Computex 2025 in Taipeh wurde eine überarbeitete Version des Setups vorgestellt. Diese soll auch eine Cloud-Lösung mit ins Programm nehmen. Das vorhandene System bleibt allerdings auch weiterhin bestehen.

Bei der aktuellen Surveillance Station wird das Dashboard zukünftig komplett anpassbar sein. Es lassen sich bis zu 30.000 Kameras mit dem System verbinden. Über die semantische Videosuche kann man per Sprachbefehl nach bestimmtem Videomaterial suchen. Dabei ist man nicht nur auf die Suche durch den Benutzer angewiesen. Das System schlägt bei problematischen Aufnahmen automatisch Alarm und zeigt beispielsweise bewaffnete Personen.

Die nun vorgestellte Cloud-Lösung soll mit Plug and Play Deployment kommen. Nutzer können über das Webportal oder eine App auf alle eingebundenen Kameras zugreifen. In der Anzeige können danach mehrere Kameras parallel in einer Timeline zurückgespult werden. Auch der Einbau neuer Kameras soll binnen von zwei Minuten möglich sein, wenn diese zuvor bereits in das Netzwerk angebunden wurden. Das Dashboard passt sich automatisch an.

Die neue Continuity First Infrastruktur soll für Ausfallsicherheit sorgen. Micro-SD-Speicherkarten können ein 24/7 Recording sicherstellen wenn das Netz einmal ausfallen sollte - es müssen allerdings die Synology-eigenen Modelle eingesetzt werden. Der sogenannte Failover-Offline-Mode erlaubt es, sich direkt mit einer Kamera zu verbinden, wenn das Internet ausgefallen sein sollte. Natürlich soll bei diesem System die Sicherheit im Mittelpunkt stehen. Man setzt hier auf C2-Verschlüsselung und Multifaktor-Authentifizierung. Eine Nutzerdatenbank von Windows kann in das C2 integriert werden. Auf Wunsch kann man auch Kameras je nach Location in bestimmten Gruppen zusammen verwalten. Steht zu wenig Bandbreite zur Verfügung, wird die zuvor genannte direkte Verbindung genutzt. Möchte man zu bestimmten Zeiten Bandbreite sparen, kann man dies ebenfalls über das Dashboard einrichten. Synology plant hier auf lange Sicht ein Hybrid-Modell aus der Cloud-Lösung und einem lokalen Setup.