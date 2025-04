Werbung

KIOXIA, AIO Core und Kyocera haben gemeinsam einen Prototyp einer PCIe-5.0-kompatiblen SSD mit optischer Schnittstelle vorgestellt, die speziell für datenintensive Anwendungen wie generative KI entwickelt wurde. Die neue Speicherlösung basiert auf der Integration des optischen Transceivers IOCore von AIO Core sowie Kyoceras optoelektronischem Integrationsmodul OPTINITY.

Im Vergleich zur elektrischen Verkabelung will die optische Übertragung bei gleicher oder besserer Signalqualität eine deutliche Verlängerung der physikalischen Distanz zwischen Rechen- und Speichereinheiten ermöglichen, was die Systemarchitektur künftiger Rechenzentren deutlich flexibler gestalten könnte. Durch den Einsatz des PCIe-5.0-Standards kann der Prototyp die doppelte Bandbreite gegenüber PCIe 4.0 nutzen und somit auch Hochgeschwindigkeitsübertragungen großer Datenmengen effizient realisieren. Diese Eigenschaften sind insbesondere in Rechenumgebungen von Bedeutung, in denen künstliche Intelligenz, maschinelles Lernen und andere datenintensive Prozesse eine kontinuierlich wachsende Rolle spielen.

Darüber hinaus ist die optische Breitband-SSD Teil eines übergeordneten japanischen Forschungsprojekts zur Entwicklung grüner Rechenzentren, das von der New Energy and Industrial Technology Development Organization (NEDO) im Rahmen des „Green Innovation Fund“ gefördert wird. Das Ziel ist eine Reduzierung des Energieverbrauchs um über 40 % gegenüber heutigen Rechenzentrumsstrukturen. Die SSD kombiniert dazu moderne optoelektronische Komponenten mit energieeffizientem Systemdesign.

Durch ihre Architektur soll sie so das Potenzial bieten, nicht nur die Leistung, sondern auch die Nachhaltigkeit in digitalen Infrastrukturen deutlich zu steigern. Mit diesem technologischen Fortschritt möchten die beteiligten Unternehmen die Anforderungen an zukünftige Hochleistungsrechenzentren erfüllen und gleichzeitig ebenso globale Umweltziele unterstützen.