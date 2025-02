ASUS kündigt robuste, externe Speicherlösung an

ASUS hat das Cobble SSD-Gehäuse vorgestellt, eine externe Speicherlösung, die mit einem widerstandsfähigen Gehäuse und schnellen Datenübertragungsraten überzeugen will. Das Gerät unterstützt sowohl NVMe PCIe- als auch SATA-SSDs im M.2-Format und ermöglicht über die USB-C 3.2 Gen 2×1-Schnittstelle Übertragungsgeschwindigkeiten von bis zu 10 Gbps. Damit eignet es sich für Anwendungen, die schnelle und zuverlässige Speicherlösungen erfordern, etwa Gaming, Content-Erstellung oder die Verwaltung großer Dateibibliotheken.

Das Gehäuse besteht aus einer Aluminiumlegierung und verfügt über ein integriertes Wärmeleitpad, das eine effiziente Wärmeableitung ermöglichen will. Dadurch soll die SSD auch bei hoher Belastung kühl bleiben, was die Lebensdauer des Speichermediums verlängern und konstante Leistung sicherstellen kann. Zusätzlich ist das Gehäuse nach IP55 gegen Wasser und Staub geschützt und kann damit Widerstandsfähigkeit gegenüber äußeren Einflüssen bieten. Eine kratzfeste Beschichtung will daneben vor Abnutzung und mechanischen Einwirkungen im täglichen Gebrauch schützen.

Das werkzeuglose Design mit Q-Latch-Mechanismus erlaubt laut ASUS dabei eine schnelle und einfache Installation ohne Schrauben. Die umfassende Kompatibilität umfasst Windows 11, macOS, Mobilgeräte und aktuelle Spielekonsolen wie die PlayStation 5, Xbox und ROG Ally. Damit kann sich das SSD-Gehäuse flexibel in verschiedene Arbeits- und Gaming-Umgebungen integrieren lassen.

Mit einer unverbindlichen Preisempfehlung von 39,90 Euro ist das ASUS Cobble SSD-Gehäuse ab sofort in Deutschland erhältlich.