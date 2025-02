Neue externe SSD in Daumengröße vorgestellt

Seagate hat mit der Seagate Ultra-Compact SSD eine neue tragbare SSD vorgestellt, die, wie der Name vermuten lässt, sich als Ultra-Compact-SSD durch ihre kleine und handliche Größe auszeichnet. Trotz der kompakten Bauweise kann sie eine hohe Übertragungsgeschwindigkeit von bis zu 1.000 MB/s liefern und will so für den mobilen Einsatz bestens geeignet sein.

Die SSD soll laut Seagate besonders robust sein und Stürze aus bis zu drei Metern Höhe aushalten. Zudem ist sie nach IP54 staub- und wasserresistent und verfügt über eine abnehmbare Gummihülle, die zusätzlichen Schutz bieten will. Erhältlich in den Größen 1 TB und 2 TB, kann sie eine effiziente Möglichkeit bieten, wertvollen Speicherplatz auf Geräten wie PCs, Smartphones oder Tablets zu erweitern.

Für umweltbewusste Nutzer ist die SSD ebenfalls interessant, da sie zu mindestens 35 % aus recycelten Materialien besteht. Daneben bietet die SSD eine echte Plug-and-Play-Funktionalität: Sie lässt sich über USB-C direkt an eine Vielzahl von Geräten wie Windows-PCs, Macs, Android-Geräte, iPhones und Tablets anschließen. Auch Spielekonsolen werden unterstützt.

Die Seagate Ultra-Compact SSD wird mit einer dreijährigen beschränkten Garantie geliefert und bietet zusätzlich drei Jahre Seagate Rescue Data Recovery Services, die eine Wiederherstellung von Daten im Falle eines Verlusts ermöglichen. Ein weiteres praktisches Feature ist die Seagate Toolkit Backup-Software, die es unter anderem ermöglicht, Dateien unkompliziert zu sichern und Projekte zu synchronisieren. Für Foto- und Videoenthusiasten wird zudem ein sechsmonatiges Abonnement von Mylio Photos+ mitgeliefert, das beim Organisieren und Ausmisten von Dateien helfen soll. Begleitet wird das Softwareangebot von einer weiteren sechsmonatigen Testversion von Dropbox Backup, für automatische Backups.

Die Seagate Ultra-Compact SSD wird ab Februar 2025 zu einem Preis von 104,99 Euro für die 1-TB-Version und 189,99 Euro für die 2-TB-Variante erhältlich sein.