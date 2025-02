KIOXIAs Exceria Plus G4 SSD

Der japanische Hardware-Hersteller KIOXIA hat sich auf die Produktion von Speicherlösungen spezialisiert. Nun wurde die neue EXCERIA-PLUS-G4-SSD-Serie vorgestellt. KIOXIA will sich damit insbesondere an Gamer sowie an professionelle Videobearbeiter richten. Dank der PCIe-5.0-Schnittstelle soll eine erheblich verbesserte Performance mit einer Speicherkapazität von bis zu 2 TB gegenüber den Vorgängern geboten werden. Für eine Nutzung bei Hochleistungsanwendungen sprechen der niedrige Stromverbrauch sowie eine reduzierte Wärmeentwicklung.

Die SSD bietet Übertragungsgeschwindigkeiten von bis zu 10.000 MB/s beim sequenziellen Lesen und 8.200 MB/s beim sequenziellen Schreiben. Dadurch sollen sich neueste Spiele ohne Verzögerung laden und hochauflösende Videodateien effizient bearbeiten lassen. Im Vergleich zur vorherigen EXCERIA-PLUS-G3-Serie bietet die G4-Version eine bis zu 80 % höhere Effizienz bei maximaler sequenzieller Lesegeschwindigkeit. Dies führt laut KIOXIA zu einer längeren Lebensdauer der SSDs und reduziert den Bedarf an aufwendigen Kühllösungen.

Für eine verbesserte Stabilität und eine optimale Wärmeableitung verfügt die EXCERIA PLUS G4 über innovative Produkt-Label, die selbst als Kühlelemente fungieren. Ein weiteres Element ist die Nutzung des 3D-Flash-Speichers BiCS FLASH. Diese vertikal gestapelte Zellstruktur sorgt für eine hohe Speicherdichte und maximale Effizienz.

Ergänzt wird die EXCERIA PLUS G4 SSD-Serie durch die hauseigene SSD Utility Verwaltungssoftware von KIOXIA. Diese Software ermöglicht es den Nutzern, das Gerät optimal zu überwachen. Funktionen wie SSD-Tuning, Wartung und Überprüfung sollen helfen, die maximale Leistung aus der SSD herauszuholen. Verfügbar ist die SSD wahlweise mit 1 TB oder 2 TB Speicher.

