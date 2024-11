Werbung

Western Digital hat vier neue Speicherlösungen angekündigt. Zunächst mal wird das Portfolio von SanDisk um zwei neue SSDs erweitert, die maximale Geschwindigkeiten mit hoher Robustheit kombinieren wollen.

Die SanDisk Extreme PRO Portable SSD mit USB4 will dank ihrer Konnektivität Lesegeschwindigkeiten von bis zu 3.800 MB/s und Schreibgeschwindigkeiten von bis zu 3.700 MB/s erreichen. Zudem verfügt die SSD über eine robuste Silikonhülle und ein Gehäuse aus geschmiedetem Aluminium, welche die Daten vor äußeren Einflüssen und Abnutzungserscheinungen schützen soll. Die externe Speicherlösung ist IP65-zertifiziert und damit wasser- und staubgeschützt. Damit soll sie Spritzwasser, Regen und verschütteten Flüssigkeiten ebenso wie Stürzen aus bis zu zwei Metern Höhe widerstehen können. Die SanDisk Extreme PRO mit USB4 ist abwärtskompatibel mit USB 3.2- und USB 2.0-Geräten und unterstützt Thunderbolt 4. Sie ist voraussichtlich ab Anfang 2025 in den Kapazitätsklassen 2 TB und 4 TB ab 303,99 Euro verfügbar.

Die 8 TB fassende SanDisk Extreme Portable SSD will hingegen eine ideale Lösung für alle sein, die unterwegs große Dateien erstellen oder sichern wollen. Die SanDisk Extreme Portable SSD bietet mit einem Speicher von 8 TB viel Platz für große Datenmengen, agiert mit Geschwindigkeiten von bis zu 1.050 MB/s (Lesen) und 1.000 MB/s (Schreiben) aber deutlich langsamer als das USB4-Modell. Sie ist für 649,99 Euro (UVP) bei ausgewählten Händlern und im Onlineshop erhältlich.

Neben SanDisk bekommt auch die für den Gaming-Bereich entwickelte Produktfamilie WD_BLACK Zuwachs. Die neue WD_BLACK SN7100 NVMe SSD ist eine PCIe Gen 4x4 DRAMless NVMe-SSD. Sie ist mit neuestem TLC 3D NAND ausgestattet und liefert Geschwindigkeiten bis zu 7.250 MB/s beim Lesen und 6.900 MB/s beim Schreiben (1 TB bis 2 TB-Modelle). Die NVMe-SSD wurde für Laptops und Handheld-Konsolen entwickelt und soll sich im Vergleich zur Vorgängervariante durch bis zu 100 % bessere Energieeffizienz bei maximaler Geschwindigkeit auszeichnen. Die Schreibausdauer für das 2-TB-Modell mit bis zu 1.200 TBW angegeben. Die WD_BLACK SN7100 NVMe SSD ist in den Kapazitäten 500 GB, 1 TB und 2 TB erhältlich und kann ab sofort beginnend ab 65,99 Euro vorbestellt werden.

Dazu gesellt sich die 2TB WD_BLACK C50 Expansion Card für die Xbox. Diese will Spielern an der Konsole einen Kapazitätsschub gewähren, da immer mehr AAA-Spiele mit Kapazitäten von mehr als 100 GB daherkommen. Die offiziell lizensierte Speichererweiterung für Xbox Series X/S wird direkt in die Konsole gesteckt und soll dank der Integration von Funktionen wie Xbox Velocity Architecture und Quick Resume ein reibungsloses Gaming-Erlebnis mit vergleichbarer Leistung zum internen Xbox-Speicher liefern. Die 2 TB-Version der Expansion Card ist für 219,99 Euro im Onlineshop von SanDisk und bei ausgewählten Händlern verfügbar.