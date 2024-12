Werbung

In Zusammenarbeit mit Patriot Memory suchen wir ab sofort drei interessierte Leser und Community-Mitglieder, die einer aktuellen NVMe-SSD für den Gaming-Sektor ausführlich auf den Zahn fühlen und darüber einen umfangreichen Testbericht für unser Forum verfassen möchten. Als Dank für die Mühen darf das Testpaket am Ende natürlich behalten werden. Wir starten in die Bewerbungsphase.

Zur Verfügung gestellt werden hierfür drei Exemplare der Patriot VP4300 Lite mit einer Speicherkapazität von 2 TB. Die M.2-SSD mit PCIe-4.0-Anbindung soll in der Spitze Datenübertragungsraten von 7.400 MB/s erreichen und vor allem eine hohe Geräte-Kompatibilität aufweisen. So lässt sich der Datenträger nicht nur im Desktopsystem oder einem Laptop einsetzen, sondern sogar auch in einer Sony PlayStation 5, was die späteren Tester gerne ausprobieren dürfen.

Technisch setzt man auf einen 4-Kanal-Controller von Maxiotek sowie auf TLC-3D-NANDs mit 232 Layern. Wie bei allen Lite-Versionen verzichtet Patriot auf einen dedizierten DRAM-Cache, was bei einer geringen Speicherauslastung allerdings durch die Host-Memory-Buffer-Funktion gut kaschiert werden dürfte. Um die Kühlung zu verbessern, hat die Patriot Viper VP4300 Lite eine Graphen-Folie aufgeklebt bekommen, womit ein zusätzliches Metallplättchen zu einer verbesserten Wärmeabführung führt.

Patriot gewährt fünf Jahre Garantie, was sich in den relativ hohen TBW-Angaben widerspiegelt. Das Modell mit einer Kapazität von 2 TB wird auf eine Schreibleistung von 1,6 Petabyte spezifiziert, was im Vergleich zu aktuellen High-End-Speichern absolut konkurrenzfähig ist.

Herstellerangaben der Patriot Viper VP4300 Lite Modell Patriot Viper VP4300 Lite 2 TB (VP4300L2TBM28H) Controller Maxiotek MAP1602A (4 Kanäle)

Cache - NAND 3D-NAND TLC, YMTC, 232 Layer (MC6G008Tb78DA1C0)

Verfügbare Kapazitäten 500 GB

1 TB

2 TB

4 TB sequentielle Lese/Schreibrate 7.400 MB/s lesend

6.400 MB/s schreibend Features: NVMe 2.0

Kompatibel zur PlayStation 5

Metallplättchen als Etikett zur besseren Wärmeabführung Total Bytes Written (TBW) 500 GB: 400 TBW

1 TB: 800 TBW

2 TB: 1.600 TBW

4 TB: 2.000 TBW MTBF 1,8 Millionen Stunden Garantie Fünf Jahre Preis Etwa 109 Euro (2 TB)

Die Patriot Viper VP4300 Lite kostet mit einer Speicherkapazität von 2 TB – wie sie unsere Tester erhalten werden – regulär 109 Euro, ist jedoch auch in Kapazitäten mit 500 GB, 1 TB oder 4 TB erhältlich und damit schon zu Preisen ab etwa 66 Euro, während das Spitzenmodell mit circa 220 Euro zu Buche schlägt.

Die Bewerbungsphase beginnt

Wie bei jedem Lesertest starten wir vorab in die Bewerbungsphase. In den nächsten zwei Wochen darf fleißig in die Tasten gehauen und eine Bewerbung geschrieben werden – bis zum 15. Dezember ist Zeit. Darin sollten alle Testkriterien genannt werden. Natürlich darf eine Kurzbeschreibung des Bewerbers nicht fehlen: Was macht Ihr beruflich, wo liegen Eure Hobbies und wie alt seid Ihr?

Aus allen Einsendungen wählt dann die Hardwareluxx-Redaktion die glücklichen Teilnehmer aus. Nach Eingang der Testpakete haben die Tester vier Wochen Zeit, ihre Reviews ins Forum zu setzen. Die Bewerbungen werden einfach im Kommentar-Thread dieser News gepostet.

Bewerbt Euch jetzt für unseren Lesertest mit Patriot!

Vorläufiger Ablauf:

Bewerbungsphase bis 15. Dezember 2024

Auswahl der Bewerber + Versand: ab 16. Dezember 2024

Testzeitraum bis 19. Januar 2024

Kleingedrucktes:

Mitarbeiter der Hardwareluxx Media GmbH, von Patriot sowie deren Angehörige sind von der Teilnahme ausgeschlossen

Die Auswahl der Teilnehmer erfolgt durch die Redaktion von Hardwareluxx

Ein Account im Hardwareluxx-Forum ist für die Teilnahme zwingend notwendig

Die Teilnehmer werden per PN benachrichtigt

Alle Testmuster verbleiben nach Veröffentlichung der Testberichte bei den Testern

Sollten die Testberichte nicht rechtzeitig online gestellt werden, behalten sich die Hersteller vor, den vollen Betrag in Rechnung zu stellen

Die Reviews verbleiben ausschließlich bei uns im Forum