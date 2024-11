Werbung

Corsair hat soeben mit der MP700 Elite die erste PCIe-5.0-SSD mit sparsameren PS5031-E31T-Controller von Phison vorgestellt. Mit diesem Controller bietet die MP700 Elite etwas geringere Spitzen-Transferraten im Vergleich zu einer PCIe-5.0-SSD mit E26-Controller, dafür aber kommt sie ohne aufwendige Kühlung aus.

Der von Corsair verwendete Phison PS5031-E31T mit vier Kanälen zur Anbindung des 3D-TLC von Kioxia (BiCS8) kommt laut Hersteller auf der MP700 Elite auf einen Lesedurchsatz von 10 GB/s und kann sequentielle Daten mit 8,5 GB/s schreiben. Die zufälligen Zugriffe gibt Corsair mit 1,3, bzw. 1,4 Millionen lesend, bzw. schreibend an. Angeboten wird die SSD in Kapazitäten von 1 und 2 TB – eine Variante mit 4 TB oder mehr gibt es offenbar nicht. Je nach Kapazität beträgt die Angabe zu den Total Bytes Written (TBW) 600 oder 1.200 TB.

Corsair bietet die MP700 Elite im M.2-2280 Formfaktor an. Es gibt aber nicht nur zwei Varianten in der Kapazität, sondern auch in der Kühlung. Der Kühler ist allerdings nur optional und kommt allenfalls dann zum Einsatz, wenn die SSD an einem M.2-Slot ohne Abdeckung durch das Mainboard zum Einsatz kommt. Maximal 6,1 W soll die MP700 Elite unter Volllast verbrauchen und damit auch als Abwärme abgeben.

Corsair gewährt 5 Jahre Herstellergarantie. Die MP700 Elite mit 1 TB soll 184,99 Euro kosten, die Variante mit 2 TB 324,99 Euro. Beide Preisangaben sind die unverbindlichen Preisempfehlungen des Herstellers. Erhältlich ist die MP700 Elite ab sofort.