Lexar kündigt die 8-TB-Version der Lexar NM790 M.2 2280 PCIe Gen 4×4 NVMe SSD an. Mit der Markteinführung will Lexar auf die wachsende Nachfrage nach SSDs mit hohen Kapazitäten reagieren. Speziell durch den Einsatz der Dual-Stack-High-Rise-Stacked-Packaging-Technologie will Lexar in der Lage sein, die SSD mit 8TB anzubieten.

Dabei bietet die Lexar NM790 M.2 2280 PCIe Gen 4×4 NVMe SSD den Nutzern im Vergleich zu den meisten SSDs auf dem Markt auch tatsächlich 8 TB Speicherkapazität im Dateisystem an.

Die NM790 8TB SSD liefert zudem sequenzielle Lesegeschwindigkeiten von bis zu 7.000 MB/s und sequenzielle Schreibgeschwindigkeiten von bis zu 6.200 MB/s und ist damit etwa doppelt so schnell wie herkömmliche PCIe-Gen3-SSDs. Daneben kann die NM790 die Anzahl der dynamischen Chips in der SSD auf der Grundlage der aktuellen Arbeitslastanforderungen intelligent anpassen, was zu geringeren Stromkosten und einer längeren Akkulaufzeit führen soll.

Die NM790 M.2 2280 PCIe Gen 4×4 NVMe SSD 8 TB ist darüber hinaus mit der PlayStation 5 sowie mit Desktop PCs und Gaming-Laptops kompatibel und wird noch im Oktober erhältlich sein.