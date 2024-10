Werbung

MSI hat die Markteinführung der DATAMAG 20Gbps bekannt gegeben. Dabei handelt es sich um eine magnetische, tragbare SSD, die speziell im Hinblick auf eine schnelle sowie zuverlässige und Datenspeicherung entwickel worden sein soll.

Optimiert für USB 3.2 2x2, 20Gbps und mit Geschwindigkeiten von bis zu 1.600 MB/s lesend und 1.500 MB/s schreibend will die DATAMAG 20Gbps zudem in der Lage sein, auch anspruchsvolle Aufgaben wie ProRes 4K-Videoaufnahmen und große Dateiübertragungen zu bewältigen. Sie unterstützt daneben auch die höchsten ProRes-Formate für Videoaufnahmen auf dem iPhone 16 / 15 Pro (Max).

Dazu enthält die DATAMAG Metallringe, mit denen das Laufwerk an verschiedenen Oberflächen befestigt werden kann. Für den Einsatz mit Smartphones ohne Magsafe sowie andere Geräte wie Notebooks oder Spielekonsolen liegt ein aufklebbarer Magnetring bei, der die einfache und sichere Haftung an diesen Geräten ermöglichen soll.

Die DATAMAG bringt etwa 81 g auf die Waage. Die Außenschicht besteht aus einer leichten Aluminiumlegierung. Die SSD will nicht nur mit ihrem praktischen Hosentaschenformat überzeugen, sondern auch mit einer effizienten Wärmeableitung bei intensiver Nutzung.

Entwickelt wurde die DATAMAG zudem für den nahtlosen Einsatz an einer Vielzahl von Geräten. Daher unterstützt sie Windows, macOS, iPhones (einschließlich iPhone 16/15 Pro Max), Android-Geräte, Kameras und Spielkonsolen. USB-C-Kabel in unterschiedlichen Längen und ein USB-C-auf-A-Adapter sind im Lieferumfang enthalten, so dass eine unkomplizierte Verbindung mit Geräten vielerlei Art möglich ist.

Die DATAMAG 20 Gbps wird ab Oktober im Fachhandel in den Kapazitäten 1 TB, 2 TB und 4 TB erhältlich sein. Empfohlene Verkaufspreise werden in Kürze bekannt gegeben. Dazu verfügt das Gerät über eines 5-Jahres-Garantie von MSI.