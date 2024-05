Werbung

Sabrent stellt seine neue M.2 2242 SSD vor. Die Rocket Nano 2242 eignet sich für den Einsatz für PCIe 3.0- als auch für 4.0-Geräte. Bei letzteren kann sie bis zu 5 GB/s erreichen.

Die Sabrent Rocket Nano 2242 wurde laut Hersteller für Geräte mit begrenztem Platzangebot wie das Lenovo Legion Go, Lenovo ThinkPads und andere entwickelt. Obwohl der Rocket nano 2242 für die Verwendung in M.2 2242-Hosts konzipiert wurde, funktioniert er auch mit vielen anderen. Die SSD kann auf M.2 2280+ erweitert werden und funktioniert auch in den meisten Motherboards mit Standoff-Änderungen, Add-in-Karten, Gehäusen und Clonern. Schnelles 3D-NAND und ein effizienter Controller sorgen für ein optimiertes Design. Sie soll schnelle Ladezeiten und gleichbleibende Leistung liefern, ganz gleich, wie Sie eingesetzt wird. Laut Sabrent wiegt Rocket Nano 2242 knapp unter fünf Gramm.

Der kompakte Controller und der schnelle 3D-NAND sind angeblich so optimiert, dass sie kühler laufen und wenig Strom verbrauchen, als andere Geräte. Dadurch eignet sie sich auch für tragbare Geräte, bei denen sowohl Platz als auch Akkulaufzeit eine Rolle spielen. Das Laufwerk ist für Windows-, macOS- und Linux-Rechner konzipiert, funktioniert aber auch mit anderen Geräten, ob in einem Gehäuse oder anderweitig. Erhältlich ist sie für 99,99 US-Dollar auf der Seite von Sabrent. Käufer erhalten ein Jahr Garantie. Wer sich kostenlos registriert, kann die Garantie auf fünf Jahre erweitern.