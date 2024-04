Werbung

Western Digitals hat eine neue Möglichkeit präsentiert, wie Unternehmen ihr gespeicherten Daten lokal und doch mobil aufbewahren können. Der Ultrastar Transporter soll hier eine Lösung bieten.

Durch seine Kapazität von bis zu 368 TB kann er als eigenständiges Rechenzentrum eingesetzt werden. Der große Vorteil ist natürlich, dass der Ultrastar Transporter eine Alternative zu einer Online-Cloud-Lösung sein kann. Mit entsprechender Einrichtung kann hier eine eigene Cloud installiert werden. Dies bietet sich sowohl für Firmen an, die Kosten sparen wollen, als auch für diejenigen, an deren Standort eine passende Anbindung nicht verfügbar oder zu langsam beziehungsweise instabil ist.

Wie der Name bereits vermuten lässt, ist der Ultrastar Transporter physisch transportierbar. So lassen sich Daten nicht nur lokal erfassen und verwaltet, sondern auch von einem Standort zum anderen portieren. Das verringert die erforderliche Zeit für die Übertragung der Daten und erhöht dabei auch die Sicherheit vor Cyber-Angriffen. Natürlich wird das Modell nicht einfach so unter den Arm geklemmt, auch wenn das ebenso möglich wäre. Hierfür wird bei der Lieferung auch ein Transportkoffer mit Rädern zur Verfügung gestellt, der den Transporter vor äußeren Einflüssen schützt. Das Gerät eignet sich so laut Hersteller für Einsatzgebiete wie die geowissenschaftliche Erkundung oder die Forschung. Aber auch ein Einsatz beim Militär oder der Regierung wird von Western Digital vorgeschlagen.

Highlights:



● Zugriff und hoher Durchsatz mit NVMe-SSDs und Dual-Port 200GbE-Ethernet-Ports

● Kapazität bis zu 368 TB NVMe-Flash-Speicher

● Enthält einen Transportkoffer mit Rädern für den einfachen Transport von einem Ort zum anderen

● Sicherheitsmerkmale umfassen ein FIPS 140-2-konformes TPM 2.0

● Leiser Betrieb mit internem Lüfter und aktivem Kühlungsmanagement

Weitere Details sind auf der Produktseite zu finden.