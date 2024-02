Werbung

Mit dem Aufkommen hochauflösender Video- und Überwachungssysteme steigt auch bei den Herstellern dieser Lösungen die Nachfrage nach stabiler Speicherleistung und Schutz vor Stromausfällen spürbar an. Dies hat Phison zum Anlass genommen und spezielle SSD-Speicherlösungen für Video- und Überwachungssysteme vorgestellt, darunter die Mid-High-Range S12DI und die kostengünstigere S17T SSD-Lösung.

Eigentlich dominieren in dem Bereich noch herkömmliche HDDs, vor allem durch ihren Preisvorteil. Allerdings kämpfen diese zunehmend damit, dass ihre maximale Geschwindigkeit den Anforderungen hochauflösender Videoaufzeichnungen nicht mehr gerecht werden kann. Zudem haben die mechanischen Speichermedien oft auch mit Problemen wie höheren Ausfallraten, Stromverbrauch und hoher Lautstärke zu kämpfen. Diese Lücke will Phison mit den speziell an diesen Anforderungen ausgerichteten SSDs füllen.

Dazu verfügen die beiden Modelle über bestimmte Technologien, die sie für diesen Einsatz qualifizieren sollen. Die Datenträger sind deshalb speziell auf Zuverlässigkeit und Langlebigkeit ausgerichtet, um kontinuierliche, intensive Datenübertragung auch über längere Zeiträume hinweg auszuhalten. Beide SSDs sollen demnach eine Schreibrate von 500 MB/s dauerhaft sicherstellen können.

Sustained Write Performance soll zudem der Vermeidung von Frameverlusten dienen. Die Power Loss Protection (PLP) will sicherstellen, dass die Daten auch im Falle eines Stromausfalls effektiv erhalten bleiben. Dazu gesellt sich ein breiter Temperaturbereich (von 0°C - 70°C bzw. -40°C - 85°C), in dem die SSDs eingesetzt werden können. Das Datenrettungstool Smart Rescue von Phison will Nutzern zusätzlich bei der Wiederherstellung von SSD-Daten unter die Arme greifen, sollten anormale Bedingungen zu einem Verlust von Daten führen.

Die S17T wird in den Größen 1 TB, 2 TB und 4 TB produziert, die S12DI gibt es noch in einer 8 TB großen Variante. Die S12DI bietet neben etwas höheren Schreib- und Leseraten noch in vielen weiteren Punkten Vorteile an. So ist bei dem Modell die maximale Haltbarkeit (TBW) um ein Vielfaches höher als bei der günstigeren S17T. Durch den deutlich größeren Temperaturbereich lässt sich die SSD auch in Gebieten mit strengem Forst betreiben. Nun sind die Hersteller gefragt, auf Basis dieser SDDs Produkte herzustellen.