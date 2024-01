Werbung

Mitte des vergangenen Jahres stellte Solidigm die D5-P5336 vor. Damals wurde diese als größte SSD für das Datacenter angekündigt und erreicht eine Kapazität von 61,44 TB. Diese Kapazität wurde allerdings nur im U.2- und E1-L-Format erreicht. So langsam kommt die Variante in 2,5 Zoll und einer Bauhöhe von 15 mm in den Handel und so nennt beispielsweise der Elektronikhändler Mouser einen Preis von 5.189 Euro für die Variante mit eben diesen 61,44 TB. Die Auslieferung soll am 6. Februar 2024 beginnen.

Während bei den M.2-SSDs im Endkundenbereich aktuell bei 8 TB die Kapazitätsgrenze erreicht ist, können solche im 2,5-Zoll-Format bisher bis 30,72 TB erstanden werden. Mit ihren 61,44 TB verdoppelt die D5-P5336 die verfügbare Kapazität in diesem Bereich.

61,44 TB an schnellem SSD-Speicher dürften der feuchte Traum eines jeden PC-Nutzers sein, denn auch eine noch so große Steam-Bibliothek findet hier ihren Platz. Selbst mit deutlich weniger dürften sich viele sicherlich zufriedengeben.

Für eine Solidigm D5-P5336 wird eine Leseleistung von 7.000 MB/s angegeben – damit liegt man auf Niveau einer TLC-SSD mit PCIe-x4-Interface. Beim Schreiben von Daten äußert sich der Einsatz des QLC-Speicher durch nur 3.300 MB/s. Die IOPS gibt Solidigm mit eine Million für zufällige 4K-Lesevorgänge und 43.000 für zufällige 16K-Schreibzugriffe an.

Angeschlossen wird die D5-P5336 entweder direkt an einem verfügbaren U.2-Anschluss oder aber mittels U.2/U.3-Adapter.