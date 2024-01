Werbung

In Zusammenarbeit mit Patriot suchen wir vier interessierte Hardwareluxx-Leser und Community-Mitglieder, die einmal selbst zum Hardware-Tester werden und eine brandneue SSD des Herstellers ausführlich auf Herz und Nieren testen möchten. Wir starten ab sofort in die Bewerbungsphase.

Zur Verfügung gestellt werden hierfür insgesamt vier Exemplare der Patriot Viper VP4000 Mini, einer Gaming-SSD im besonders kurzen M.2-2230-Formfaktor, welche mit einer Platinenlänge von gerade einmal 3 cm vor allem für Geräte wie das Steam Deck von Valve oder die ROG Ally von ASUS gedacht ist, in denen man aus Platzgrünen keine größeren SSDs verbauen kann.

Insgesamt gibt es drei Varianten, die mit 500 GB, 1 TB oder 2 TB Speicherplatz angeboten werden, wobei unsere späteren Lesertest-Teilnehmer wie es sich gehört das Spitzenmodell mit 2 TB erhalten werden.

Sie kann per PCI-Express 4.0 über vier Lanes eingebunden werden und erreicht in der Spitze sequenzielle Lese- und Schreibraten von bis zu 5.000, bzw. 3.500 MB/s. Damit soll die kleine SSD einen Gaming-Handheld in Sachen Speicherkapazität um bis zu das Vierfache überflügeln und obendrein eine 20 % höhere Performance vor allem bei Ladezeiten bieten als die Standardmodelle der Hersteller. Um die hohe Leistung durchgängig abrufen zu können, verfügt das Laufwerk über eine dünne, aufgeklebte Metallschicht, welche als eine Art Heatspreader eine gute Kühlung gewährleisten soll.

Patriot setzt den Phison-Controller E21T ein, welcher jedoch ohne zusätzlichen DRAM-Cache auskommt. Als Speicherchips kommen QLC-Chips zum Einsatz. Die Total Bytes Written (TBW) wird mit 450 TB angegeben, wobei der Hersteller insgesamt fünf Jahre Garantie gewährt.

Herstellerangaben der Patriot Viper Mini VP4000 Modell Patriot Viper Mini VP4000 Controller Phison E21T Cache keiner NAND QLC

Verfügbare Kapazitäten 500 GB

1 TB

2 TB sequentielle Lese/Schreibrate 5.000 MB/s Total Bytes Written (TBW) 450 TBW Garantie Fünf Jahre Preis Etwa 199 Euro (2 TB)

Im Preisvergleich ist die Patriot Viper Mini VP4000 mit 2 TB Speicher ab etwa 199 Euro zu haben. Vier unserer Leser und Community-Mitglider dürfen die kompakte SSD nun im Rahmen eines Lesertests ausführlich auf den Prüfstand stellen und nach einem umfangreichen Test für unser Forum als kleines Dankeschön behalten.

Die Bewerbungsphase beginnt

Wie bei jedem Lesertest starten wir vorab in die Bewerbungsphase. In den nächsten zwei Wochen darf fleißig in die Tasten gehauen und eine Bewerbung geschrieben werden – bis zum 28. Januar ist Zeit. Darin sollten alle Testkriterien genannt werden. Natürlich darf eine Kurzbeschreibung des Bewerbers nicht fehlen: Was macht Ihr beruflich, wo liegen Eure Hobbies und wie alt seid Ihr?

Aus allen Einsendungen wählt dann die Hardwareluxx-Redaktion die glücklichen Teilnehmer aus. Nach Eingang der Testpakete haben die Tester vier Wochen Zeit, ihre Reviews ins Forum zu setzen. Die Bewerbungen werden einfach im Kommentar-Thread dieser News gepostet.

Bewerbt Euch jetzt für unseren Lesertest mit Patriot!

Vorläufiger Ablauf:

Bewerbungsphase bis 28. Januar 2024

Auswahl der Bewerber + Versand: ab 29. Januar 2024

Testzeitraum bis 03. März 2024

Kleingedrucktes: