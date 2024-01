Werbung

Team Group hat mit der T-Force GE PRO PCIe 5.0 noch kurz vor der CES eine neue SSD angekündigt, die sowohl mit Energieeffizienz wie auch hoher Geschwindigkeit punkten möchte. Die neue SSD verfügt über eine PCIe Gen 5 x4 Schnittstelle, nutzt den NVMe 2.0 Standard und ist aufgrund ihrer Eigenschaften in erster Linie an Gamer adressiert.

Die SSD wird von InnoGrits neuem, in 12 nm gefertigtem, Multi-Core IG5666 Controller angetrieben. Gepaart wird dieser mit einem 2.400 MT/s NAND-Flash, der DRAM und SLC-Caching mit Lesegeschwindigkeiten von bis zu 14.000 MB/s unterstützt kann. Zudem soll dieser über eine intelligente Wärmeregulierungstechnologie verfügen, die interne Temperatursensoren nutzt, um die Leistung automatisch anpassen zu können, um so Überhitzungen zu vermeiden.

Überdies unterstützt die T-Force GE PRO SSD die 4K-LDPC-Technologie (Low-Density-Parity-Check-Code), die die Genauigkeit der Datenübertragung gewährleistet soll. Neben einer hohen wie stabilen Leistung soll das auch die Lebensdauer des Produkts verlängern. Mit einer patentierten S.M.A.R.T.-Überwachungssoftware von Team Group sollen Nutzer zudem den Zustand der SSD jederzeit problemlos überwachen können.

Team Group bedient sich an einer Reihe an verschiedenen Kühllösungen, um den thermischen Anforderungen von Gen 5 SSDs gewachsen zu sein. Diese reichen von Graphen-Kühlkörpern und SSD-Luftkühlern mit Kupferrohr und Aluminiumlamellen bis hin zu All-in-One-Flüssigkeitskühlern für SSDs. Sehr wahrscheinlich wird auch die T-Force GE PRO PCIe 5.0 SSD in mehreren Ausführungen auf dem Markt erscheinen.

Die T-Force GE PRO PCIe 5.0 SSD soll ihre Weltpremiere während der CES 2024 bei der ASUS Produktpräsentation feiern und dann ab dem 9. Februar 2024 bei Amazon und Newegg in Nordamerika und Amazon Japan vorbestellbar sein. Der offizielle Start für den deutschen Markt ist derzeit noch unbekannt. Detailliertere Verkaufsinformationen will Team Group im Zuge der Veröffentlichung über die offizielle Website und in den sozialen Netzwerken verbreiten.