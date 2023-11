Werbung

Neueste NVMe-SSDs mit der PCIe-5.0-x4-Anbindung bieten zwar eine hohe Leistung, werden allerdings dafür auch sehr warm, sodass Hersteller teilweise sogar auf eine aktive Kühlung zugreifen (müssen). Gleichzeitig wird die maximale Datenrate passend zur PCIe-5.0-x4-Anbindung noch nicht bis ans Limit getrieben. Beide Punkte soll der neu angekündigte SM2508-Controller von Silicon Motion angehen. Mehr Performance bei gleichzeitig besserer Effizienz.

Der Phison E26 als erster Controller für PCIe-5.0-x4-SSDs kommt bereits auf einigen SSDs zum Einsatz, arbeitet allerdings nicht so effizient, wie erwünscht. Negative Schlagzeilen machten im Sommer 2023 die Runde, dass die SSDs bei zu hoher Hitze aus Selbstschutz einfach abschalten. Um dieses Problem zu umgehen, ist ein Firmware-Update nötig. Mit dem SM2508-Controller von Silicon Motion sollen kommende PCIe-5.0-SSDs nicht nur schneller arbeiten, sondern auch effizienter.

Auf dem MTS2024 Storage Industry Trend Seminar zeigte Huang Shide am 8. November 2023 in Shenzhen als stellvertretender Vizepräsident der Produktplanungsabteilung von Huirong Technology einige Folien zum SM2508-Controller. Moderne SSDs werden nicht nur in PCs und Laptops für Endkunden verbaut, sondern natürlich auch in Rechenzentren, in Spielekonsolen, in industriellen Steuerungsanlagen sowie in der Automobil-Branche. Da sich die Preise für SSDs in diesem Jahr zu einem neuen Tiefpunkt formiert hatten, werden die Preise im kommenden Jahr aufgrund steigernder Nachfrage wieder ansteigen, heißt es laut Huang Shide.

Vier Performancekerne und ein Effizienzkern

Der SM2508-Controller arbeitet natürlich mit NVMe 2.0 und ist für M.2-SSDs mit einer PCIe-5.0-x4-Anbindung konzipiert. Der ARM-Prozessor besteht aus vier Cortex-R8-Performance-Kernen mit einer Taktfrequenz von 1,25 GHz, doch des Weiteren wird der SM2508 auch mit einem Effizienz-Kern (Cortex-M0) ausgestattet sein, der gerade in Idle-States seine Stärken zeigen und neben einer niedrigeren Idle-Temperatur auch die Leistungsaufnahme reduzieren soll. Die vier Performance-Kerne sollen eine symmetrische Multiverarbeitung sowie die Out-of-Order-Ausführung unterstützen und die Performance um bis zu 50 % gegenüber Prozessoren steigern, die beide Features nicht unterstützen. Mit angegebenen Datenraten bis 14,5 GByte/s lesen und 14 GByte/s schreiben wird die PCIe-5.0-x4-Anbindung nahezu ausgeschöpft werden. Die Leistungsaufnahme des SM2508 soll laut der Folie bei weniger als 3,5 W liegen.

Gefertigt wird der SM2508 von TSMC im EUV-Prozess in 6 nm. Verglichen mit 12 nm soll die Leistungsaufnahme hierdurch um bis zu 45 % besser ausfallen. Anhand eines eigenständigen Moduls soll sich die Leistungsaufnahme "intelligent" anpassen, was gerade im Notebook-Einsatz von großer Bedeutung sein wird, um den Akku möglichst zu schonen. Laut Huang Shide sollen die PCIe-5.0-SSDs spätestens im Jahr 2025 ihren Durchbruch finden. Die PCIe-4.0-SSDs lösen im Mainstream-Segment dann die PCIe-3.0-SSDs ab.



Bis es erste SSDs mit dem Silicon Motion SM2508 zu kaufen gibt, wird noch etwas an Zeit vergehen. In diesem Jahr ist damit natürlich nicht mehr zu rechnen. Auch wenn keine Informationen hierzu genannt wurden, wäre die Einführung im kommenden Jahr, spätestens jedoch im Jahr 2025 realistisch.