Als Neuzugang in der M.2-Produktreihe von KLEVV, stellt der Spezialist für Speicherprodukte seine neueste CRAS C910 Lite SSD vor. Mit einer PCI Express Gen4 x4-Schnittstelle ausgestattet, die von NVMe 1.4 unterstützt wird, will die neue SSD schnelle Datenübertragungsraten gewährleisten, die im Anwendungsbereich sowohl zu Spielern passen, wie auch für Content-Creator interessant sein soll.

Die CRAS C910 Lite wird dabei in verschiedenen Speicherkapazitäten erhältlich sein, darunter in 500 GB, in 1 TB, in 2 TB und schlussendlich in 4 TB. Dazu sollen sich laut Hersteller Geschwindigkeiten bei sequenziellen Lese-/Schreiaufgaben von bis zu 5.000/4.200 MB/s gesellen sowie bei 4K Random Read/Write IOPS von bis zu 680.000/880.000. Die neue SSD hat das M.2-2280 Format.

Weiter verfügt die CRAS C910 Lite laut KLEVV über eine leistungsstarke LDPC ECC-Engine für eine verbesserte Datenbeständigkeit. Diese soll die Datenintegrität durch Fehlerbehandlung, Verschleißausgleich und thermische Drosselung schützen. Eine AES 256-Bit-Verschlüsselung möchte zusätzlichen Schutz der Daten gewährleisten. Darüber hinaus bietet auch die S.M.A.R.T.-Technologie Echtzeit-Updates über den Zustand und die Leistung der SSD.

KLEVV legt außerdem jeder CRAS C910 Lite SSD eine kostenlose Acronis True Image HD-Softwarelizenz mit bei. Die Software bietet unter anderem umfangreiche Backup-Funktionen an. Sie ermöglicht es Festplatten-Images zu erstellen, die es dem Nutzer erlauben, Daten von vorhandenen Laufwerken unkompliziert wiederherzustellen oder zu übertragen. Dazu sichert KLEVV seinen Produkten, wie auch der auch der CRAS C910 Lite, eine 5-Jahres-Garantie zu.

Die CRAS C910 Lite SSD wird voraussichtlich im Laufe des September 2023 erhältlich sein. Eine genau Preisvorstellung hat der Hersteller indes noch nicht bekannt gegeben.