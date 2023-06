Werbung

Speicherspezialist Western Digital hat seine Produktpalette um eine weitere SSD-Modellreihe, die WD Blue SN580 NVMe, erweitert. Die neue SN580-SSD richtet sich laut WD speziell an Kreative und professionelle Anwender mit hohen Leistungsanforderungen, also zum Beispiel an Designer, Architekten oder Softwareentwickler.

Die WD Blue SN580 setzt nach Angaben Herstellers als erste Speicherlösung innerhalb der WD-Blue-Produktreihe sowohl auf die nCache 4.0-Technologie als auch auf NVMe PCIe Gen 4.0. Im Vergleich zur WD Blue SN570 (mit 250 GB) soll die neue SSD beim sequenziellen Lesen deshalb bis zu 21 % und beim sequenziellen Schreiben bis zu 66 % schneller arbeiten. Western Digital beziffert die Lesegeschwindigkeiten für die Modelle mit ein und zwei Terabyte mit 4.150 MB/s. Insgesamt soll das einer Geschwindigkeitssteigerung von 51 % beim Kopieren großer Datenmengen entsprechen, sodass selbst 4K-Videos zügig übertragen werden können.

Die SN580 mit ihrem hybriden SLC-Cache hat in allen ausgelieferten Größen einen M.2 2280-Formfaktor. Western Digital stattet die SSDs zudem mit einer fünf jährigen, eingeschränkten Garantie aus. Außerdem attestiert Western Digital der WD Blue SN580 eine Lebensdauer von bis zu 900 TBW (Modell mit 2 TB). Dank stromsparendem, DRAM-freiem Speicher soll die neue SSD außerdem die Akkulaufzeit von Laptops optimal nutzten können.

Die WD Blue SN580 NVMe ist ab sofort im Western Digital Store sowie bei ausgewählten (Online-)Händlern, Wiederverkäufern und Systemintegratoren erhältlich. Die Kapazitäten reichen von 200-GB- bis hin zu 2-TB-Modellen. Die unverbindliche Preisempfehlung in Deutschland beginnt für das kleinste Modell bei 56,99 Euro. Die 500-GB-Version kostet 75,99 Euro und die 1- und 2-TB-Modelle je 107,99 Euro, bzw. 215,99 Euro.