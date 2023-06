Werbung

Die PCI Special Interest Group (PCI-SIG) hat den Entwurf der Spezifikation der Version 0.3 von PCI-Express 7.0 vorgestellt. Darin genannt werden extrem hohe Datenraten der neuen Schnittstelle von bis zu viermal so schnell wie PCI-Express 5.0. Damit wird PCI-Express 7.0 Geschwindigkeiten bieten können, die es in der Branche bisher so noch nicht gegeben hat.

Die Geschwindigkeit der Schnittstelle wird demnach auf bis zu 128 GT/s (Gigatransfers pro Sekunde) pro Pin geschätzt. Die Bandbreite für PCI-Express-Geräte wird sich in der Folge mit 16 GByte/s bidirektionaler Full-Duplex-Bandbreite verdoppeln, was eine erhebliche Steigerung gegenüber PCI-Express 6.0 mit 8 GByte/s darstellt. Theoretisch sind damit an einem voll ausgebauten PCI-Express-x16-Interface Datenraten von bis zu 512 GByte/s möglich.

PCI-Express 7.0 wird wie sein Vorgänger PCI-Express 6.0 auf die Puls-Amplituden-Modulation PAM4 setzen. Ebenfalls mit dabei ist die 1b/1b-Flit-Mode-Codierung. Die wichtigsten Änderungen sollen in der Entwicklung der physikalischen Layer liegen. Insbesondere bei der Verkabelung sollen Veränderungen vorgenommen worden sein, die mehr Effizienz ermöglichen. Allerdings kommen damit auch Kostensteigerungen einher. Dieser Effekt findet sich aktuell schon bei PCI-Express-5.0-Boards und auch bei PCI-Express 6.0 dürfte damit zu rechnen sein.

Für die vollständige Entwicklung von PCI-Express 7.0 hat die PCI-SIG bereits einen festen Zeitrahmen aufgestellt. Das Unternehmen geht davon aus, dass die Technologie wohl bis 2025 in Betrieb genommen werden kann, nachdem erste Tests und die Entwicklung abgeschlossen worden sind. Allerdings wird es PCI-Express 7.0 voraussichtlich nicht vor 2027 auf die Verbrauchermärkten schaffen. Auch frühere Generationen, wie PCI-Express 6.0, befinden sich aktuell noch in der Testphase. Der Technologie wohnt also zweifellos großes Potenzial inne, aber auf sie wartet noch einen langer Weg bis sie den Endkunden erreicht.