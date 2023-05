Werbung

Aktuell ist der E26-Controller von Phison der Quasi-Standard für Controller der ersten PCIe-5.0-SSDs. Zur Computex wird nun der PS5031-E31T vorgestellt, der in der Leistung nicht ganz mit dem High-End-Modell mithalten kann, der dafür aber sparsamer und vor allem auch billiger sein soll. Entsprechend dürfte dies auch die Preise für schnelle SSDs in naher Zukunft drücken – wenn nicht die großen Preisschwankungen am NAND-Markt den günstigeren Preis für den Controller schlucken.

Für den E31T neu ist die Fertigung in 7 nm. Der E26 wird noch in 12 nm gefertigt. Letztgenannter nutzt zwei Cortex-R5-Kerne, der E31T derer nur einen. Neben der kleineren Fertigung dürfte dies eine positive Auswirkung auf die Leistungsaufnahme des Controllers haben. Die Kühlung der PCIe-5.0-SSDs stellt aktuell noch eine Herausforderung dar.

Über einen DRAM-Cache verfügt der E31T nicht. Das Interface kommuniziert über vier PCI-Express-5.0-Lanes und unterstützt vermutlich NVMe 2.0. Der NAND-Speicher ist über vier Kanäle mit dem Controller verbunden. Der E26 verfügt über acht Kanäle und erreicht somit höhere Durchsatzraten. Der E31T dürfte aber den neuen NAND mit 3.200 MT/s unterstützen, was die langsamere Anbindung im Vergleich zum E26 mit 2.400-MT/s-NAND etwas kompensiert.

Die maximal unterstützte Kapazität beträgt 8 TB. Allerdings haben wir noch keine PCIe-5.0-SSDs gesehen, welche diese 8 TB für den E26-Controller ausgenutzt haben. Die Lese- und Schreibrate gibt Phison mit 10,8 GB/s an. Beim E26 sind es 14 GB/s für das Lesen und 11,8 GB/s für das Schreiben von Daten. Hier muss man mit dem E31T also im Zweifel ein paar Abstriche machen, wenngleich die maximale Transferrate in der Praxis eher eine untergeordnete Rolle spielt. Die IOPS werden mit 1.500K für das Lesen und Schreiben angegeben.

Bis die ersten SSDs mit dem PS5031-E31T-Controller auf den Markt kommen werden, wird es allerdings noch einige Zeit dauern. Phison gibt keinerlei Zeitraum für das Sampling an. Frühestens Ende 2023, womöglich aber auch erst 2024 dürfte es dann soweit sein, dass die ersten Partner SSDs mit diesem Controller anbieten.