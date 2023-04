Werbung

Mit dem Oracle Air bringt Cooler Master den ersten Teil einer neuen Produktreihe von Storage-Gehäusen auf den Markt. Das SSD-Gehäuse richtet sich explizit an Gamer und digitale Nomaden. Es setzt hierbei auf NVMe M.2-Technologie um schnellen, mobilen Zugriff zu gewähren.

Das Gehäuse ist so konstruiert, dass die eingelegten SSDs schnell gewechselt werden können. So kann schnell zwischen verschiedenen Medien geswitcht werden, um den Speicher zu erweitern, falls nötig. Zum Wechsel müssen keine keine Schrauben gelöste werden und man benötigt kein zusätzliches Werkzeug. Die MOLLE-Kompatibilität ermöglicht ein einfaches Befestigen an Rucksäcken oder anderen Transportmitteln.

Da das System auf Gaming und mobiles Arbeiten ausgelegt ist, setzt es auf Geschwindigkeit mit bis zu 1.000 MB/s und eine NVMe-Schnittstelle in Kombination mit USB 3.2. Im Inneren soll ein großer Kühlkörper für ideale Wärmeverteilung sorgen. Da das System zum Tausch auf Schrauben verzichtet, ist ein Wechsel in vier Schritten möglich. Der Oracle Air ist kompatibel mit allen gängigen Systemen und kann auf Playstation, Windows, MacOS, Linux, Android und iOS eingesetzt werden. Für rund 60 Euro kann das Gerät bei Cooler Master bzw. empfohlenen Händlern bestellt werden.