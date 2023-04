Werbung

Western Digital ist einer der führenden Speicherhersteller. Neben internen und externen Festplatten und NAS-Systemen bietet die Firma unter dem Namen My Cloud auch einen Cloud-Speicher für ihre Kunden. Bereits am Wochenende meldeten viele Nutzer Probleme beim Login der Dienste. Der Speicherhersteller bezog nun in einer Pressemitteilung Stellung zu den Problemen. Offenbar wurde Western Digital Opfer eines Cyber-Angriffes. Dabei konnten Unbekannte einen Teil der gespeicherten Daten abgreifen.

Welche Daten dies waren und in welchem Umfang sie erbeutet wurden, wird gerade nachvollzogen. Offenbar sind jedoch auch Kundendaten betroffen. Daher wurden vorerst die Online-Zugänge der NAS-Systeme, sowie Synchronisation über entsprechende Apps deaktiviert.

Laut Pressemitteilung wurde der Vorfall bereits am 26. März bemerkt. Man arbeite bereits mit den Behörden zusammen, stehe jedoch noch am Anfang der Untersuchung. Weitere Störungen beim Betrieb der Cloud-Dienste können daher noch nicht ausgeschlossen werden.