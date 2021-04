Viper stellt die VP4300-PCIe-Gen4x4-M.2-2280-SSD mit Innogrit IG5236-Controller vor

Der Hersteller Patriot hat unter seiner Marke Viper die VP4300-PCIe-Gen4x4-NVME-M.2-2280-SSD der Öffentlichkeit vorgestellt. Besagte SSD besitzt einen Innogrit IG5236-Gen-4x4-Controller- sowie einen DDR4-DRAM-Cache. Ebenfalls verfügt die SSD über 4K Aligned Random-Read- und Random-Write-Operationen mit bis zu 800.000 IOPs. Die sequenzielle Leserate liegt laut dem Hersteller bei bis zu 7.400 MB/s. Bei der Schreibgeschwindigkeit erreicht die neue Viper-SSD bis zu 6.800 MB/s.

Zudem wird die Viper VP4300 mit zwei Heatspreadern ausgeliefert. Im Lieferumfang befinden sich ein Aluminium-Heatspreader sowie ein dünnes Graphen-Wärmeleitpad für den Einmalgebrauch. Das Aluminium- und das Graphene-Hitzeschild bieten unterschiedliche Höhenprofile und können unabhängig voneinander oder zusammen im Gehäuseinneren verbaut werden. Patriot empfiehlt das Graphene-Wärmeleitpad in Gehäusen mit wenig Platz zu nutzen. Eine Überhitzung der SSD soll mit der Thermal-Throttling-Technologie verhindert werden. Hierzu wurde ein thermischer Sensor verbaut.

Die Garantie der Viper VP4300-M.2-SSD beläuft sich auf insgesamt fünf Jahre. Als Zielgruppe nennt das Unternehmen neben PC-Enthusiasten auch Hardcore-Gamer sowie Content-Creator und Rendering-Profis. Offiziell unterstützt werden sowohl Windows 7 als auch 8.0/8.1 und 10.

Bei der Preisgestaltung spricht Patriot lediglich von marktkonformen Preisen. Die VP4300 wird sowohl in einer 1-TB-Variante als auch in einer 2-TB-Version in Kürze im Handel erhältlich sein. Einen genauen Veröffentlichungstermin nannte das Unternehmen nicht.

Ein Test der neuen SSD ist bereits in der Mache und wird zeitnah erscheinen.