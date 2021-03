Mit PCIe 3.0 und ohne DRAM-Cache: Samsung SSD 980 zeigt sich

Bisher hat Samsung seine neue SSD 980 (non Pro) nicht offiziell vorgestellt. Dennoch taucht das Solid-State-Drive bereits auf der thailändischen Website auf und auch deutsche Händler listen das Modell schon vorab.

Demnach setzte die SSD 980 im Gegensatz zum großen Bruder SSD 980 Pro nicht auf PCIe 4.0, sondern auf PCIe 3.0 und ähnelt damit technisch mehr der darunter angesiedelten SSD 970 EVO. Ähnlich wie bei derselben setzt Samsung bei der 980er SSD auf vier PCI-Express-3.0-Lanes und fügt zusätzlich den eigens entwickelten "Pablo"-Controller hinzu. Als Speicher kommt TLC zum Einsatz.

Der südkoreanische Konzern spart bei der neuen SSD aber auch an anderer Stelle. Während das Unternehmen bei vielen anderen SSDs auf SDRAM-Cache setzt, muss die SSD 980 auf diesen verzichten. Doch während die überaus meisten SSDs ohne SDRAM-Cache in der Regel eher dem unteren Leistungsspektrum zuzuordnen sind, verspricht die Samsung SSD 980, zumindest in der Theorie, dennoch eine solide Leistung.

So gibt Samsung für das neue Modell eine maximale Lesegeschwindigkeit von bis zu 3,5 GByte/s an, Schreiben soll mit bis zu 3,0 GByte/s möglich sein. Diese Werte beziehen sich auf die 1 TB Version, welche über den Daten einer SSD 970 Evo liegen. Darüber hinaus gibt Samsung für die neue SSD 980 eine halbe Millionen IOPS an.

Verschiedene deutsche Händler listen bereits die verschiedenen Kapazitäten der neuen SSD. So kostet das 250 GB-Modell im Schnitt 70 Euro, für eine Speicher-Verdopplung auf 500 GB werden 90 Euro verlangt. Die 1 TB-Variante schlägt hingegen mit 109 Euro zu Buche. Wann die SSD offiziell in den Handel kommt und die offizielle Vorstellung erfolgt, ist bisher noch nicht bekannt.