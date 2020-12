Synology veröffentlicht das DS1821+ für professionelle Anwender

Synology stellt heute das DS1821+ der Öffentlichkeit vor. Das neue NAS verfügt über acht Einschübe und wurde laut dem Unternehmen speziell für Datenverwaltung und -Speicherung mit hoher Kapazität und Leistung entwickelt. Als Zielgruppe sieht Synology hier explizit Kreative sowie Unternehmen vor.

Das DS1821+ ist nach dem DS1621+ das zweite Modell aus der Synology Plus-Serie mit einem AMD Ryzen-Quad-Core-Prozessor. Im Vergleich zum Vorgänger kommt der aktuelle Prozessor auf mehr als die doppelte Rechenleistung. Dies soll neben einer schnelleren Leistung ebenfalls für kürzere Reaktionszeiten unter anderem bei Synology Drive und Moments sorgen. Zudem unterstützt das neue NAS aus dem Hause Synology insgesamt zwei SNV3400 NVMe-SSD-Cache-Laufwerke. Außerdem ist es möglich, eine optionale PCIe-10GbE-Netzwerkkarte zu verbauen. Dadurch erhöht sich die Netzwerkleistung laut Herstellerangaben auf 2.312,97 MB/s beim sequentiellen Lesen und auf 1.149,89 MB/s beim sequentiellen Schreiben. Neben den genannten acht Einschüben kann das DS1821+ mit zwei Expansionseinheiten (DX517) auf bis zu 18 Einschübe erweitert werden.

Mit dem Synology DiskStation Manager (DSM) sind Nutzer in der Lage, neben JBOD/RAID0/1/5/6/10 auch das Synology Hybrid Raid (SHR) zu nutzen. Dies hat zur Folge, dass Speicherarrays mit verschieden großen Laufwerken erstellt werden können. So finden auch ältere Laufwerke noch eine Verwendung. Mithilfe von DSM kann die Speicherkapazität auch nach der Einrichtung des Gerätes erweitert werden, was sogar im laufenden Betrieb möglich ist.

Mit der Active Backup Suite können IT-Infrastrukturen durch eine zentrale Sicherung von PCs und Servern mit Windows sowie Linux geschützt werden. Außerdem werden virtuelle Maschinen von VMware- und Hyper-V-Hypervisoren sowie Google Workspace unterstützt.

Das DS1821+ ist ab sofort erhältlich. Die unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers beläuft sich auf insgesamt 860 Euro zzgl. MwSt.