TEAMGROUP stellt neue externe T-FORCE Treasure Touch RGB-SSD vor

Mit der kürzlich vorgestellten externen RGB-SSD T-FORCE TREASURE TOUCH, kündigt TeamGroup ein externes Speichermedium an, das seinen Fokus in erster Linie an Optik- und RGB-Liebhaber richtet und dabei ebenso Wert auf angenehme Haptik und Performance legt.

Über eine speziell entwickelte Touch-Oberfläche in gebürstetem metallischem Finish, lässt sich die Festplatte Ein- oder Ausschalten. Durch eine simple Berührung auf dem sensitiven Logo sei es auch laut Hersteller möglich die verschiedensten atmosphärischen Lichteffekte den eigenen Wünschen entsprechend anzupassen.

Das schlichte in schwarz gehaltene Design, das mit einer verbesserten Textur überarbeitet ist, soll Fingerabdrücke effektiv reduzieren, was den Bedienkomfort erheblich steigern soll. Momentan nur in der Größe von 1 TB erhältlich und mit einem USB 3.2-Gen 2-Typ C-Anschluss versehen, unterstützt die externe HDD alle gängigen Betriebssysteme und Konsolenplattformen. Zur Lese- und Schreibgeschwindigkeit gibt TeamGroup auf seiner Produktseite lediglich einen Wert von 400 MB/s an, dieser sollte aber laut Hersteller als Basisreferenz gesehen werden, da es bei den verschiedenen Hard- und Softwarekonfigurationen zu Schwankungen kommen könnte.

Wann genau das mit dem Abmessungen 85,5 x 68,5 x 12,5 mm kleine und 106 g leichte externe RGB-SSD-Laufwerk TREASURE TOUCH in den Handel kommt und zu welchem Preis, darüber hat sich der Hersteller noch nicht geäußert.