TS-932PX: NAS mit 9 Schächten und 10 GbE SFP+ sowie 2,5 GbE

QNAP hat ein neues 9-Bay-TS-932PX-NAS vorgestellt. Besagter Netzwerkspeicher verfügt über fünf 3,5-Zoll-SATA-6Gb/s- und vier 2,5-Zoll-SATA-6Gb/s-Festplattenschächte. Außerdem finden sich zwei 10GbE-SFP+- und zwei 2,5GbE-LAN-Ports am QNAP-NAS wieder. Beim Prozessor kommt ein Quad-Core mit einer Geschwindigkeit von 1,7 GHz (64-Bit ARM) zum Einsatz. Der Arbeitsspeicher kann auf bis zu 16 GB (1 x 16 GB) erweitert werden. An Flash-Speicher stehen insgesamt 512 MB zur Verfügung (Dual Boot OS Schutz). Ebenfalls können drei USB-3.2-Gen1-Ports genutzt werden. Das Nettogewicht des neuen NAS beläuft sich auf 3,39 kg.

Die Anzahl der maximalen gleichzeitigen Verbindungen (CIFS) wurde von QNAP mit 1.500 angegeben. Der Geräuschpegel soll sich auf 18,6 db(A) belaufen. Die Systemwarnungen erfolgen via Buzzer oder durch eine Sprachausgabe. Das externe Netzteil verfügt über 120 W.

Des Weiteren wird vom TS-932PX intern EXT4 und extern EXT3, EXT4, NTFS, FAT32, HFS+ und exFAT unterstützt. Um den NAS über den Browser zu erreichen, kann Apples Safari in der Version 7 oder höher verwendet werden sowie Googles Chrome, Mozillas Firefox oder der Microsoft Internet Explorer in der Version 10 oder höher. An Betriebssystemen werden laut QNAP neben Apples Mac OS (ab 10.10) und Microsofts Windows 7, 8 und 10 sowie den Server-OS 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016 und 2019 auch Ubuntu 14.04, CentOS 7, RHEL 6.6, SUSE 12 oder höher unterstützt. Ebenfalls kann der TS932PX mit IBM AIX 7, Solaris 10 oder einem aktuelleren UNIX betrieben werden.

Außerdem sind unter anderem QNAPs Video Station, Music Station, Container Station, Photo Station sowie Qsync, QuMagie und Qfilling mit an Bord. Zudem können Qsirch und QVR Pro mit dem neuen QNAP-NAS genutzt werden.