SanDisk präsentiert Prototyp einer externen SSD mit 8 TB

Western Digital nutzt die CES 2020, um unter seiner Marke SanDisk eine besonders große externe SSD vorzustellen. Das Speicherlaufwerk bringt es auf ein Datenvolumen von satten 8 TB. Noch handelt es sich laut Hersteller um einen Prototyp, doch schon bald soll die Serienfertigung starten.

Als Anschluss setzt WD auf einen USB-3.2-Gen2-Port. Damit sollen sich die Daten mit bis zu 20 Gigabit/s respektive 2,5 GB/s übertragen lassen. Natürlich nur wenn auch am Computer der entsprechend schnelle Anschluss vorhanden ist. Verpackt wird die Hardware in einem kompakten Gehäuse, dass locker in eine Hosentasche passen soll.

Weitere technische Daten hat der Hersteller zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht genannt. Auch einen Preis gab man nicht bekannt. Da es sich noch um kein fertiges Produkt handelt, war dies allerdings zu vermuten.

Wer etwas weniger Datenvolumen benötigt und zudem weniger Platz zur Verfügung hat, findet in Zukunft außerdem einen USB-C-Stick mit 1 TB Datenvolumen von SanDisk im Handel. Der Ultra Dual Drive Luxe bietet als Besonderheit neben dem USB-C-Anschluss auch einen Type-A-Anschluss auf der gegenüberliegenden Seite, womit sich dieser variable einsetzen lässt. Die Geschwindigkeit wird vom Hersteller mit bis zu 150 MB/s angegeben. Die 1-TB-Version soll demnächst für rund 250 US-Dollar verkauft werden.