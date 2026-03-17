Werbung

Corsair hat mit der Vanguard Air 99 Wireless eine neue mechanische Gaming-Tastatur vorgestellt, die auf ein besonders flaches Design und eine umfangreiche Ausstattung für Gaming- und Produktivitätsanwendungen ausgelegt ist. Das Modell nutzt ein 99-%-Layout und kombiniert eine kompakte Bauform mit nahezu vollständigem Tastenumfang. Mit einer Bauhöhe von lediglich 18 mm gehört sie zu den dünnsten Tastaturen im Portfolio des Herstellers.

Die Tastatur verwendet optisch-mechanische Low-Profile-Schalter vom Typ Corsair OPX Optical Switch. Diese arbeiten mit Infrarotlicht zur Erkennung von Tasteneingaben und erreichen eine Auslösedistanz von 1,5 mm. Durch das optische Erkennungsverfahren entfallen mechanische Entprellzeiten, wodurch Eingaben nahezu verzögerungsfrei registriert werden können. Ergänzend unterstützt das Modell eine Abfragerate von bis zu 8.000 Hz, sowohl im kabelgebundenen Betrieb als auch über die drahtlose Verbindung. Für die Funkübertragung nutzt die Tastatur das 2,4-GHz-System Corsair SLIPSTREAM Wireless v2. Zusätzlich steht Bluetooth für die Verbindung mit kompatiblen Geräten zur Verfügung. Alternativ kann die Tastatur auch über ein USB-A-Kabel betrieben werden.

Ein weiteres technisches Merkmal ist die Unterstützung von FlashTap-SOCD-Handling. Diese Funktion optimiert die Verarbeitung gleichzeitig gedrückter Tasten, was insbesondere in kompetitiven Spielen, bei denen schnelle Richtungswechsel oder komplexe Eingabesequenzen erforderlich sind, nützlich sein kann.

Die Konstruktion der Tastatur setzt auf ein Aluminiumgehäuse. Intern nutzt das Modell eine Gasket-Mount-Struktur, bei der die Tastaturplatte elastisch im Gehäuse gelagert ist. Zusammen mit fünf integrierten Schichten zur Schalldämpfung soll dies ein weicheres Tippgefühl und eine reduzierte Geräuschentwicklung bei der Nutzung ermöglichen. Die Tasten selbst bestehen aus doppelt gegossenen PBT-Keycaps, die auf eine hohe Abriebfestigkeit ausgelegt sein sollen. In die Tastatur ist außerdem ein integriertes LCD-Display eingebaut, das zusätzliche Informationen anzeigen kann. Ergänzt wird dies durch sechs programmierbare Funktionstasten, die als sogenannte SD-Keys ausgeführt sind. Diese lassen sich mit Makros oder Befehlen belegen und sind direkt in das Ökosystem von Elgato integriert.

Durch die Kombination aus Gaming-Funktionen und Softwareintegration soll die Tastatur nicht nur für Spiele geeignet sein, sondern auch für produktive Arbeitsabläufe oder Streaming-Anwendungen. Beispielsweise können mit einzelnen Tastendrücken Funktionen wie Mikrofoneinstellungen, Videoanrufe oder Werkzeuge in Kreativanwendungen gesteuert werden.

Die Corsair Vanguard Air 99 Wireless ist ab sofort über den Webshop des Herstellers sowie über autorisierte Händler weltweit erhältlich. Die UVP beläuft sich auf 279,99 Euro.