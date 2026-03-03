Werbung

Dass eine neue Tastatur auf dem MWC vorgestellt wird, ist ziemlich ungewöhnlich. Doch Lenovo hat in Barcelona das Yoga Creative Keyboard AngryMiao Edition präsentiert. Diese mechanische Tastatur entstand in Kooperation mit dem Eingabegerätespezialisten Angry Miao und kann einige Besonderheiten bieten.

Das beginnt bereits beim extrem massiven Aluminiumgehäuse an der Unterseite. Wir konnten die Tastatur am Messestand anheben und wurden von einem sehr stattlichen Gewicht überrascht. Ganze 2,6 kg sind auch für eine ausgewachsene Full-Size-Tastatur ungewöhnlich. Dafür wirkt die Tastatur aber auch sehr wertig. Der großzügige Materialeinsatz soll zudem Tippgeräusche dämpfen. Der obere Teil des Tastaturgehäuses ist transparent. So kann die RGB-Tastenbeleuchtung auch durch das Gehäuse leuchten.

Das Tippgefühl ist eher weich und komfortabel. Am Messestand wurde uns mitgeteilt, dass die Switches austauschbar sein sollen. Welche Switches genau verbaut werden, konnten wir allerdings nicht in Erfahrung bringen. Optisch auffällig ist das große und beleuchtete Drehrad. Es kann für unterschiedliche Funktionen wie Lautstärkesteuerung oder das Bewegen in der Timeline des Videoschnitt-Programms genutzt werden. Gerade anhand des Drehrads wird deutlich, dass das Yoga Creative Keyboard AngryMiao Edition auf der ATM 98 von Angry Miao basiert.

An der Rückseite stellt ein integrierter USB-Hub zwei USB-C-Anschlüsse bereit. Das Yoga Creative Keyboard AngryMiao Edition ist generell eine kabelgebundene Tastatur. Eine Yoga-Taste ermöglicht es Nutzern eines Yoga Pro 9i Aura Edition (16”, 11) und eines Yoga Pro 27UD-10 Monitors zu entscheiden, wie das Audiosignal wiedergegeben werden soll. Damit lässt sich der Klang auch auf allen zwölf Lautsprechern der Geräte gleichzeitig wiedergeben.

Das Lenovo Yoga Creative Keyboard AngryMiao Edition soll im Juni verfügbar werden und dann voraussichtlich 259 Euro kosten.