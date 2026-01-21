Werbung

be quiet! erweitert sein Portfolio an PC-Komponenten und Peripheriegeräten um die ersten eigenen Gaming-Mäuse. Einen ersten Blick auf die neuen Produkte konnten wir bereits auf der CES werfen. Mit den Modellen Dark Perk Ergo und Dark Perk Sym will sich der Hersteller an ambitionierte Spieler richten, die Wert auf geringe Latenz, präzise Sensorik und eine möglichst leichte Bauweise legen. Beide Mäuse sind kabellos ausgelegt und sollen sich technisch in das bestehende Premium-Ökosystem des Unternehmens einfügen.

Die Dark Perk Ergo ist speziell für Rechtshänder konzipiert und setzt auf ein ergonomisch geformtes Gehäuse, das eine entspannte Handhaltung auch bei längeren Spielsitzungen unterstützen soll. Mit einem Gewicht von 55 g gehört sie zu den leichteren Modellen ihrer Klasse. Als Sensor kommt der PixArt PAW3950 zum Einsatz, der eine Auflösung von bis zu 32.000 DPI sowie eine Abtastrate von bis zu 8.000 Hz bietet, auch im kabellosen Betrieb. Gesteuert wird die Maus von einem Nordic nRF54H20 Mikrocontroller, der eine Akkulaufzeit von bis zu 110 Stunden bei einer Polling-Rate von 1.000 Hz ermöglichen will. Zum Lieferumfang gehört zudem ein 1,8 m langes, geflochtenes USB-A-auf-USB-C-Kabel für den kabelgebundenen Betrieb und das Aufladen.

Für die Tasten setzt be quiet! auf optische Omron D2FP-FN2-Switches, die auf schnelle Auslösung und eine lange Lebensdauer ausgelegt sind. Insgesamt stehen fünf frei belegbare Tasten zur Verfügung. Über die be quiet! IO Center Software unter Windows lassen sich DPI-Stufen, Polling-Rate, RGB-Beleuchtung und Tastenbelegung anpassen. Profile können im internen Speicher der Maus abgelegt werden, sodass sie auch ohne laufende Software verfügbar bleiben. An der Unterseite möchten PTFE-Gleitflächen mit abgerundeten Kanten für einen geringen Reibungswiderstand auf dem Mauspad sorgen.

Die Dark Perk Sym verwendet die gleiche technische Plattform wie das ergonomische Modell, ist jedoch mit einem symmetrischen Gehäuse ausgestattet und damit für Rechts- und Linkshänder gleichermaßen geeignet. Auch sie wiegt 55 g und kombiniert den PixArt PAW3950 Sensor mit den optischen Omron-Schaltern.

Beide Mäuse unterstützen neben der klassischen Desktop-Software auch das browserbasierte IO Center Web. Dadurch lassen sich Einstellungen nicht nur unter Windows, sondern auch unter iOS und Linux mit Chromium-basierten Browsern vornehmen, ohne zusätzliche Programme installieren zu müssen.

Die Dark Perk Ergo und die Dark Perk Sym sind ab dem 3. Februar erhältlich. Die unverbindliche Preisempfehlung liegt jeweils bei 109,90 Euro.