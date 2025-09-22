Werbung

In Zusammenarbeit mit Ducky suchen wir drei interessierte Hardwareluxx-Leser und Community-Mitglieder, die einer brandaktuellen Gaming-Tastatur des Herstellers ausführlich auf den Prüfstand und einen umfangreichen Testbericht darüber für unser Forum verfassen möchten. Wir starten ab sofort in die Bewerbungsphase.

Zur Verfügung gestellt werden insgesamt drei Exemplare der Ducky One X Wireless Gaming, wobei die späteren Tester entscheiden dürfen, ob sie das klassische Fullsize- oder das kompaktere 60-%-Layout ohne separaten Nummernblock haben möchten. Auch die Farbe – ob Weiß oder Schwarz – dürfen sie selbst bestimmen. Die Gaming-Tastatur überzeugt jedenfalls durch eine Fülle technischer Details: Das Herzstück sind die neuartigen Ducky Inductive Switches, bei denen anstelle mechanischer Schaltkontakte elektromagnetische Spulen in einer Leiterplatte zum Einsatz kommen. Jeder Tastendruck ändert das Magnetfeld, wodurch die Tastatur präzise und ohne physischen Verschleiß die Eingabe erkennt.

Die Auslösepunkte der Tasten lassen sich per Software individuell einstellen und erlauben so eine sehr feine Anpassung des Tippverhaltens, was insbesondere für Spieler ein großes Plus darstellt, da verschiedene Rapid-Trigger- oder Multi-Point-Trigger-Modi bereitstehen.

Die Software der Tastatur ist webbasiert und ohne Treiberinstallation verwendbar. Dort können Nutzer neben der Einstellung der Schalterauslösung auch Makros programmieren und die RGB-Beleuchtung anpassen. Diese unterstützt vielfältige Farbeffekte. Die Ducky One X verfügt über ein robustes Kunststoffgehäuse, das mit einer Aluminiumplatte unter den Schaltern verstärkt ist.

Das Gehäuse ist als Gasket-Mount konstruiert. Kleine Dämpfer aus mehreren Schichten wie PET, EVA und Silikon-Schaum sorgen für ein sanftes Tippgefühl und eine merkliche Geräuschminderung. Die Tastenkappen bestehen aus hochwertigem PBT-Double-Shot-Material mit angenehmer Textur, die eine lange Haltbarkeit verspricht.

Die Ducky One X bietet Tri-Mode-Konnektivität: Neben dem kabelgebundenen USB-C-Modus können Nutzer per 2,4-GHz-Funk mit einer sehr niedrigen Latenz spielen oder Bluetooth verwenden, um bis zu vier Geräte gleichzeitig zu koppeln und bequem per Tastenkombination zwischen ihnen zu wechseln.

Die Ducky One X Wireless Gaming-Tastatur kostet bei Caseking.de rund 190 Euro mit Fullsize-Layout und rund 150 Euro für das kompaktere 60-%-Design. Drei unserer Leser dürfen die neue Gaming-Tastatur nun im Rahmen eines Lesertest kostenlos auf den Prüfstand stellen.

Technische Details

Schalter: Ducky Inductive Switches (linear) Betätigungskraft: 40 g (initial) Tastenweg bis zur Auslösung: Anpassbar (0,1 mm bis 3,5 mm) Lebensdauer: Keine mechanische Abnutzung Key Rollover: NKRO (wired), 6KRO (wireless) Beleuchtung: RGB, anpassbar über Web-Software Kabel: USB-C zu USB-C + USB-C zu A Adapter Konnektivität: USB, 2,4 GHz, Bluetooth Software: Webbasierte Konfiguration Keycaps: PBT-Double-Shot Stabilisatoren: Vorgeölte Plate-Mount-Stabilisatoren Dämpfung: 7-Layer-Dämpfung mit Gasket-Mount Besonderheiten: Rapid Trigger, Multi-Point Trigger Abmessungen: 452 x 150 x 41 mm Gewicht: 1.605 g Preis: ca. 190 Euro

Die Bewerbungsphase beginnt

Wie bei jedem Lesertest starten wir vorab in die Bewerbungsphase. In den nächsten zwei Wochen darf fleißig in die Tasten gehauen und eine Bewerbung geschrieben werden – bis zum 5. Oktober ist Zeit. Darin sollten alle Testkriterien genannt werden. Natürlich darf eine Kurzbeschreibung des Bewerbers nicht fehlen: Was macht Ihr beruflich, wo liegen Eure Hobbies und wie alt seid Ihr?

Aus allen Einsendungen wählt dann die Hardwareluxx-Redaktion die glücklichen Teilnehmer aus. Nach Eingang der Testpakete haben die Tester vier Wochen Zeit, ihre Reviews ins Forum zu setzen. Die Bewerbungen werden einfach im Kommentar-Thread dieser News gepostet.

Bewerbt Euch jetzt für unseren Lesertest mit Ducky!

Vorläufiger Ablauf:

Bewerbungsphase bis 5. Oktober 2025

Auswahl der Bewerber + Versand: ab 6. Oktober 2025

Testzeitraum bis 9. Dezember 2025

Kleingedrucktes:

Mitarbeiter der Hardwareluxx Media GmbH, von Ducky und Caseking.de sowie deren Angehörige sind von der Teilnahme ausgeschlossen

Die Auswahl der Teilnehmer erfolgt durch die Redaktion von Hardwareluxx

Ein Account im Hardwareluxx-Forum ist für die Teilnahme zwingend notwendig

Die Teilnehmer werden per PN benachrichtigt

Alle Testmuster verbleiben nach Veröffentlichung der Testberichte bei den Testern

Sollten die Testberichte nicht rechtzeitig online gestellt werden, behalten sich die Hersteller vor, den vollen Betrag in Rechnung zu stellen

Die Reviews verbleiben ausschließlich bei uns im Forum

Preise und Verfügbarkeit Ducky One X Wireless, schwarz, LEDs RGB, Inductive Analog Switch, USB/Bluetooth, DE Nicht verfügbar 189,90 Euro Ab 159,95 EUR