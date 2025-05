Werbung

Corsair hat zur Computex das Barebone-Tastaturkit MAKR 75 enthüllt. Es soll die Stärken von klassischen Gaming-Tastaturen und von individuell gestalteten DIY-Tastaturen kombinieren.



Tastatur-Enthusiasten haben oft Ansprüche, die klassische Gaming-Tastaturen nicht erfüllen können. Für sie sind individuell gestaltete DIY-Tastaturen eine Alternative. Doch die Zusammenstellung und der Zusammenbau einer solchen Tastatur sind heraufordernder als der Kauf eines fertigen Produkts. Die MAKR 75 soll nun einen einfachen Weg für die Gestaltung der eigenen Wunschtastatur bieten. Das Barebone-Tastaturkit wird schichtweise und dabei laut Corsair intuitiv zusammengebaut.

Die MAKR 75 bietet einen Vollaluminiumrahmen (wahlweise silber- oder carbonfarben), acht Schalldämpfungsschichten, einschraubbare Stabilisatoren und eine Dichtungskonstruktion. Die Tastatur unterstützt 8.000 Hz Hyper-Polling. Ein Drehknopf erlaubt das einfache Regeln der Lautstärke, das Überspringen von Titeln und das Ausführen weiterer, anpassbarer Funktionen. Der Drehnknopf ist modular und kann z.B. durch ein LCD-Modul ersetzt werden. Die MAKR 75 wird einfach online im Corsair Custom Lab konfiguriert. Dabei muss man keineswegs eine komplette Tastatur konfigurieren, sondern kann das Barebone-Tastaturkit auch mit eigenen Switches und Tastenkappen kombinieren.

Bei Schaltern und Tastenkappen lässt Corsair dem Nutzer eine große Wahlfreiheit. Bei den Switches wird das durch einen Hot-Swap-Aufbau ermöglicht. Zur Auswahl stehen vorerst die Corsair-Switches MLX Pulse, MLX Plasma, MLX Quantum und MLX Fusion. Tastenkappen gibt es mit drei Profilen und aus ABS oder PBT sowie in einer Bandbreite an Farben und Designs. Selbst bei der Schalterplatte lässt Corsair dem Nutzer die Wahl - und zwar zwischen Polycarbonat- oder FR4-Schalterplatte. Wer Wert auf eine kabellose Anbindung legt, kann das Wireless-Modul installieren und die MAKR 75 per 2,4-GHz-Wireless oder per Bluetooth nutzen. Dabei soll eine Akkulaufzeit von bis zu 172 Stunden erreicht werden.

Anpassungen an der Tastenbelegung, das Aufzeichnen von Makros und der Wechsel des Beleuchtungseffektes sind über die webbasierte Utility Engine Corsair Web Hub möglich. Damit kann auf die Installation einer Software verzichtet werden.

Als Barebone (ohne Switches und Tastenkappen und mit Polycarbonat-Schalterplatte) kostet die MAKR 75 169,99 Euro. Mit den günstigsten Switches und Tastenkappen liegt man bei 219,98 Euro. Es ist aber auch problemlos möglich, eine über 340 Euro teure Tastatur zu konfigurieren.