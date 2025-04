Werbung

Der deutsche Hardware-Hersteller be quiet! ist vor allem für Netzteile, Kühler und Gehäuse bekannt. Kürzlich hat man zwei Full-Size-Tastaturen vorgestellt, die das Portfolio um Peripherie-Geräte ergänzen. Präsentiert wurden die Light Mount und die Dark Mount. Bei letzterer handelt es sich um ein hochpreisigeres Modell mit zusätzlichen Features. Mit den Geräten möchte man vor allem Gaming- begeisterte Käufer ansprechen.

Ganz dem Firmennamen entsprechend, sollen die Tastaturen so leise wie möglich sein. Dafür sorgen drei Schichten Schalldämmung in beiden Geräten. Im Falle der Light Mount ist die unterste Dämmschicht aus Schaumstoff, bei der teureren Dark Mount ist sie aus Silikon. Zur Dämmung kommen noch mechanische be-quiet!-Silent-Switches, die den Sound weiter reduzieren sollen.

Mit der Light Mount möchte man das Standardmodell für den Gaming-Bereich vorstellen. Die Schalter sind wahlweise in orange oder schwarz erhältlich. Die orange Variante funktioniert dabei linear, die schwarze taktil. So lässt sich die Tastatur weiter individualisieren. Jede Taste wird von unten mit einem gebogenen Diffusor in jedem Schalter beleuchtet. Zur ARGB-Beleuchtung zählen außerdem Balken oben und an den Seiten der Tastatur. Die Oberseite des Gehäuses besteht aus gebürstetem Aluminium. Dort finden sich ein 3D Media Wheel und fünf dedizierte Makrotasten. Bei der Einrichtung können die Füße in drei verschiedenen Winkelpositionen arretiert werden. Die Light Mount ist zum Preis von 169,90 Euro erhältlich.

Das Premium Modell Dark Mount bietet ein modulares Design. Hier gibt es einen Hot-Swap-fähigen Nummernblock und ein entsprechendes Media Doc. Auch sie verfügt über eine konfigurierbare ARGB-Beleuchtung. Hinzu kommen acht anpassbare Displaytasten. Auch hier kann die Montageposition angepasst werden. Die Dark Mount ist zum Preis von 259,90 Euro erhältlich

