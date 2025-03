Werbung

In Zusammenarbeit mit NZXT suchen wir ab sofort drei interessierte Hardwareluxx-Leser und Community-Mitglieder, die einem brandneuen Gaming-Paket aus Tastatur, Maus, Mauspad und Mikrofon ausführlich auf den Prüfstand stellen und darüber für unser Forum einen umfangreichen Testbericht verfassen möchten. Als Dank für die Mühen, darf das Testpaket am Ende natürlich wieder behalten werden. Wir starten ab sofort in die Bewerbungsphase.

Zur Verfügung gestellt werden von NZXT insgesamt drei Gaming-Gear-Pakete, welche man erst vor wenigen Tagen offiziell vorstellte. Dieses umfasst eine Function-Elite-Mini-TKL-Tastatur, eine Lift-Elite-Wireless-Maus, ein passendes Mauspad und ein Capsule-Elite-USB-Mikrofon, die allesamt in schwarz zur Verfügung gestellt werden. Die Kollektion hat einen Gesamtwert von mehr als 420 Euro und soll mit einem minimalistischen Design, aber auch einer guten Funktionalität vor allem Spieler begeistern.

Die NXZT Function Elite Mini TKL kommt mit magnetischen Switches und darauf angepasster Firmware daher. Die Dual-Rail-Struktur soll für schnelle und präzise Tastendrucke sorgen. Zusammen mit der NZXT-CAM-Software lassen sich die 45 LEDs individuell konfigurieren und das natürlich für jede Taste einzeln. Die Sensitivität lässt sich über 40 Zwischenstufen mit einem Switch-Abstand von 0,6 bis 4,0 mm festlegen. Der Rapid Trigger setzt die Tasten für noch schnellere wiederholte Eingaben zurück, während die Snap Overrides Richtungseingaben für nahtloses Counter-Strafing priorisieren. Schalldämpfender Schaumstoff und spezielle Stabilisatoren sollen zusätzlich für geräuscharme Eingaben sorgen.

Die Tastatur kostet regulär 199,99 Euro.

Die NZXT Lift Elite Wireless ist eine kabellose Gaming-Maus, welche nur rund 57 g auf die Waage bringt. Sie verfügt über eine schnelle Reaktionszeit von 0,2 ms ohne Pre-Travel, Debounce-Verzögerung oder Doppelklicks, sowie eine Lebensdauer von 100 Millionen Klicks. Ein optischer 26K-DPI- PAW3395-Sensor sorgt für zuverlässiges Tracking. Je nach Verbindung lassen sich Wireless-Modi mit bis zu 4.000 Hz oder kabelgebundene Modi bis zu 8.000 Hz wählen. Der Akku erlaubt eine Spielzeit von bis zu 70 Stunden und kann binnen 15 Minuten Ladezeit 15 Stunden Spielzeit ermöglichen. Regulär kostet die Maus 89,99 Euro.

Passend dazu gibt es von NZXT das Zone-Elite-Mauspad obendrauf. Dieses bietet dank eines Nano-Gewebes eine glatte Oberfläche und soll schnelle, mühelose Bewegungen mit optimierter Präzision ermöglichen. Die strukturierte Unterseite verhindert ein Rutschen oder Verschieben während des Spielens. Durch eine wasserfeste Beschichtung verspricht sich der Hersteller eine lange Lebensdauer. Das Zone ist je nach Größe ab 14,99 Euro verfügbar.

Als viertes und letztes Produkt gibt es für die späteren Lesertest-Teilnehmer das NZXT Capsule Elite, ein USB-Mikrofon mit 24-Bit-Tiefe und 192-kHz-Samplerate sowie einer 25-mm-Kapsel. Die herzförmige Richtcharakteristik isoliert Stimmen von Hintergrundgeräuschen, während der eingebaute Pop-Filter für klare Audioqualität sorgen soll. EQ, Rauschunterdrückung, Mikrofon-Monitoring und mehr lassen sich auch hier bequem über die NZXT-CAM-Software auf DTS-Grundlage anpassen. Im Einzelhandel ist das Mikron ab 99,99 Euro erhältlich.

Drei unserer Leser und Community-Mitglieder können das Gaming-Gear-Paket im Rahmen eines Lesertests nun ausführlich auf den Prüfstand stellen.

Die Bewerbungsphase beginnt

Wie bei jedem Lesertest starten wir vorab in die Bewerbungsphase. In den nächsten zwei Wochen darf fleißig in die Tasten gehauen und eine Bewerbung geschrieben werden – bis zum 23. März ist Zeit. Darin sollten alle Testkriterien genannt werden. Natürlich darf eine Kurzbeschreibung des Bewerbers nicht fehlen: Was macht Ihr beruflich, wo liegen Eure Hobbies und wie alt seid Ihr?

Aus allen Einsendungen wählt dann die Hardwareluxx-Redaktion die glücklichen Teilnehmer aus. Nach Eingang der Testpakete haben die Tester vier Wochen Zeit, ihre Reviews ins Forum zu setzen. Die Bewerbungen werden einfach im Kommentar-Thread dieser News gepostet.

Bewerbt Euch jetzt für unseren Lesertest mit NZXT!

Vorläufiger Ablauf:

Bewerbungsphase bis 23. März 2025

Auswahl der Bewerber + Versand: ab 24. März 2025

Testzeitraum bis 4. Mai 2025

