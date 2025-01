Werbung

Aktuell findet in Las Vegas die diesjährige CES statt. Auf der Messe für Unterhaltungselektronik gibt auch CHERRY einen Ausblick auf kommende Produkte. Für Spieler werden gleich mehrere Geräte vorgestellt, die 2025 erscheinen werden. Die Gaming-Sparte CHERRY XTRFY zeigt hier die neuen Tastaturen MX 8.3 TKL Wireless und MX 10.1 Wireless. Hinzu kommen das H3-Wireless-Headset sowie die Mauspads GP6 und GP7.

Die MX 8.3 TKL Wireless soll sowohl kabellose Konnektivität als auch umfangreiche Anpassungsmöglichkeiten bieten. Sie hat dabei Polling-Raten von bis zu 4.000 Hz im kabellosen Modus und 8.000 Hz im kabelgebundenen Modus. Die Tastatur meldet sich dadurch bis zu acht Mal pro Millisekunde. Die MX2A-Schalter und Double-Shot-PBT-Tastenkappen können im laufenden Betrieb getauscht werden. Die Tastatur kann wahlweise über einen 2,4-GHz-Dongle, per Bluetooth oder über ein Kabel angeschlossen werden. Ein internes Display kann mit einem Drehknopf gesteuert werden und gibt Details wie Batteriestatus und Tippgeschwindigkeit an. Das CHERRY XTRFY MX 8.3 TKL Wireless kommt für 299 Euro auf den Markt.

Wer ein flaches Tastaturdesign in Full-Size bevorzugt, kann zur CHERRY XTRFY MX 10.1 greifen. Sie ist mit den neuen CHERRY-MX-LOW-PROFILE-2.0-Schaltern und PBT-Tastenkappen ausgestattet. Gefertigt wurde die Tastatur aus Aluminium und bietet die gleichen technischen Vorteile wie die MX 8.3 TKL Wireless. Sie wird für 279 Euro erhältlich sein.

Mit dem H3 zeigt CHERRY das erste kabellose Headset der Firma. Es wurde sowohl für wettbewerbsorientierte Spiele als auch für den täglichen Gebrauch entwickelt. Benutzer können zwischen verschiedenen Modi wählen. Hier stehen Voreinstellungen zu Gaming-, Film- und Musikwiedergabe zur Wahl. Es kann ebenfalls zwischen drahtloser Verbindung mit niedriger Latenz und Bluetooth gewechselt werden. Die Audiopräzision des Headsets wurde in Zusammenarbeit mit Profispielern entwickelt. Das Gerät besteht aus einer leichten Aluminiumkonstruktion mit großen Over-Ear-Muscheln. Der Memory-Schaumstoff darin soll sich der Kopfform anpassen und für ein angenehmes Tragegefühl sorgen. Die Akkulaufzeit liegt bei bis zu 100 Stunden. Das H3 kann während des Aufladens über USB verwendet werden und wird ab Release für 129 Euro verkauft.

Zuletzt wurden mit dem GP6 und GP7 zwei Premium-Mauspads vorgestellt. Diese sollen für High-Speed-Gaming und lange Haltbarkeit entwickelt worden sein. Das GP6 verfügt über eine glatte, ultradichte Gewebeoberfläche mit abgesteppten Kanten. An der Unterseite findet sich eine Naturkautschukunterlage. Das Mauspad ist in der Größe L in Schwarz sowie in einer Edition mit neuem Artwork namens Hydrus Red erhältlich. Beide Versionen kosten 29 Euro. Das GP7 wurde mit robustem Graphen angereichert. So soll es dauerhaft eine kühle Oberfläche behalten. Für eine verbesserte Kontrolle verfügt das GP7 über die gleiche extra-weiche Gummibasis wie das GP6. Er wird in der Größe L und in Schwarz erhältlich sein und kostet 39 Euro.

Das H3-Wireles- Headset wird als erstes Produkt bereits im ersten Quartal 2025 in den Handel kommen, die anderen Produkte werden dann im zweiten Quartal erhältlich sein. Alle weiteren Informationen finden sich auf der Seite von CHERRY.