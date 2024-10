Werbung

MSI hat mit der Gaming-Mäuse VERSA 300 ELITE WIRELESS und der VERSA 300 WIRELESS neue Peripheriegeräte vorgestellt. Diese neuen Modelle sollen mit Fokus auf Komfort, Präzision und Leistung entwickelt worden sein und richten sich sowohl an Gamer als auch an professionelle Nutzer.

Die VERSA 300 ELITE WIRELESS ist mit dem optischen Sensor PixArt PAW3395DM ausgestattet, der bis zu 26.000 dpi ermöglicht und damit ein hohes Maß an Präzision gewährleisten will. Die Abfragerate von 1.000 Hz / 1 ms soll zudem für eine schnelle Reaktionszeit sorgen, die sicherstellen will, dass jede Bewegung auch rasch umgesetzt wird.

Das ELITE-Modell verfügt daneben noch über OMRON-Mikroschalter, die für bis zu 60 Millionen Klicks ausgelegt sind. Mit einem Gewicht von 65 g ist die Maus zudem recht leicht und will sich damit gut für lange Gaming-Sessions, ohne Ermüdungserscheinungen an den Händen eignen. Dank ihrer symmetrischen ergonomischen Form ist das Gerät für alle Handgrößen und Griffstile geeignet und kann eine ideale Passform für jeden Nutzer bieten. Sie ist außerdem mit einem exklusiven MSI Diamond Lightgrip und anpassbarer RGB-Beleuchtung (über das MSI Center) ausgestattet. Die Akkulaufzeit beträgt laut MSI bis zu 80 Stunden.

Die VERSA 300 WIRELESS teilt das gleiche Design. Bei diesem Modell nutzt MSI den optischen Sensor PixArt PAW3104DB, der bis zu 8.000 dpi unterstützt und ebenfalls eine zuverlässige und präzise Steuerung ermöglichen will. Die Mikroschalter dieses Modells sind für bis zu 30 Millionen Klicks ausgelegt und sollen für ein sanftes und reaktionsschnelles Gefühl sorgen. Mit nur 60 g ist die Maus ebenfalls sehr leicht und soll Dank des ergonomischen Designs auch bequem in der Hand der Nutzer liegen. Des Weiteren ermöglicht die individualisierbare RGB-Beleuchtung den Käufern der Maus das Gerät nach ihren Wünschen anzupassen. Die Akkulaufzeit beträgt laut MSI bis zu 50 Stunden.

Beide Modelle sollen vielseitig einsetzbar sein und bieten MSI SWIFTSPEED 2.4G Wireless-, Bluetooth- und kabelgebundene Konnektivität, um eine nahtlose Integration in jedes Setup gewährleisten zu können. Die reinen PTFE-Gleitpads sollen zudem für eine sanfte Steuerung auf unterschiedlichen Oberflächen sorgen.

Die Verfügbarkeit der VERSA 300 ELITE WIRELESS und VERSA 300 WIRELESS variiert je nach Region. MSI empfiehlt, sich bei lokalen Händlern nach der spezifischen Verfügbarkeit und weiteren Informationen zu erkundigen.