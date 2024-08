Werbung

Corsair hat mit der M55 und der M55 Wireless zwei neue Gaming-Mäuse vorgestellt. Die M55-Reihe will sich für eine Vielzahl von Anwendern eignen – von aufstrebenden Wettkampf-Profis bis hin zu Gelegenheitsspielern, die gerne eine breite Palette von Genres spielen.

Die M55 Series hat eine symmetrische Form, um so jedem Spielstil gerecht werden zu können. Sie verfügt über eine kompakte Größe, die sich für verschiedene Griffstile eignen will, vom Claw- über den Fingertip- bis hin zum Palm-Grip. Die strukturierten Seitengriffe sollen dem Benutzer zudem einen festen Halt für sichere Bewegungen und Schwenks mit der Maus geben.

Mit einem Gewicht von 55 g will die M55 zudem schnelle Mausbewegungen wie Quick-Scope-Shots oder schnelle 360°-Bewegungen ermöglichen. Die M55 Wireless wiegt inklusive Batterie mit 85 g etwas mehr, bietet dank des Wegfalls von Kabeln jedoch einen noch größeren Bewegungsspielraum. Die M55 Wireless bietet bis zu 185 Stunden Laufzeit mit einer einzigen AA-Batterie und eine stabile Verbindung mit geringer Latenz über SLIPSTREAM WIRELESS v1.5.

Beide Mäuse gleiten auf 100 % reibungsarmen PTFE-Skates und wollen so für flüssige Mausbewegungen auf praktisch jeder Oberfläche sorgen. Die M55 und die M55 Wireless nutzen optische Sensoren, mit denen sie bis zu 16.000, bzw. 24.000 DPI erreichen können. Eine spezielle DPI-Taste ermöglicht darüber hinaus eine unkomplizierte DPI-Anpassung. Die Modellreihe M55 verfügt über sechs in der iCUE-Software programmierbare Tasten und möchte so ein ausgewogenes Verhältnis zwischen individuellen Anpassungsmöglichkeiten und sofortiger Einsatzfähigkeit bieten.

Die Corsair M55 und M55 Wireless Gaming-Mäuse sind ab sofort über den Corsair-Webstore und weltweit bei allen autorisierten Vertriebs- und Fachhändlern von Corsair für 39,99, bzw. 54,99 Euro erhältlich.