Die Gaming-Marke CHERRY XTRFY will German engineering mit schwedischem Design verheiraten. Zur Gamescom hat man sowohl Gaming-Mäuse und Mauspads als auch die Gaming-Tastatur MX 3.1 mit MX2A-Switches vorgestellt.

Cherry hat die schwedische Gaming-Marke XTRFY übernommen. Die hauseigenen Produkte für Spieler werden nun unter der Marke CHERRY XTRFY vermarktet. Als Tastaturneuheit wurde die MX 3.1 (G80-3890) präsentiert. Bei ihr kommen die aktuellen Cherry MX2A-Switches zum Einsatz. Wir konnten diese Schalter erstmalig in der minimalistischen Cherry KC200 MX testen. Die MX 3.1 wurde als Gaming-Tastatur mit Full-Size-Layout entwickelt. CHERRY XTRFY nutzt ein hochwertiges Aluminiumgehäuse und will die Tastatur in verschiedenen Farben anbieten. Die vorgeschmierten Cherry MX2A-Switches sollen für ein überzeugendes Auslösegefühl und eine verbesserte Akustik sorgen. Die Lebensdauer wird mit 100 Millionen Betätigungen angegeben. Bei der MX 3.1 sollen verschiedene Varianten dieser Switches zur Auswahl stehen.

Eine dämpfende Struktur in der Tastatur reduziert die Tippgeräusche und soll sich auch positiv auf die Ergonomie auswirken. Die RGB-Beleuchtung der Tastatur kann über die Cherry-Software angepasst werden. Darüber sind auch weitere Anpassungen an der Tastatur bis hin zum Einrichten von Makros möglich. Die MX 3.1 wird mit einem abnehmbaren, 1,6 m langem USB-Kabel am PC angeschlossen. Sie misst 435 x 138 x 35 mm und wiegt 1,12 kg.

Neben der mechanischen Tastatur bringt CHERRY XTRFY mehrere Gaming-Mäuse auf den Markt. Als Oberklassemodelle werden die M64- und M68-Serie positioniert. Die M64 hat eine ergonomische Form, die M68 wurde hingegen symmetrisch gestaltet. Beide Mäuse sind kabellos. Die Basisvarianten unterstützten eine USB-Abfragerate von 1.000 Hz, die Pro-Modelle können hingegen mit bis zu 8.000 Hz Abfragerate betrieben werden. Als Sensor wird ein PixArt PAW-3395 mit 400 bis 26.000 DPI genutzt. Unter den Haupttasten sitzen Huano Transparent Blue Shell Pink Dot. Das Mausgewicht liegt je nach Modellvariante zwischen 53 und 55 g.

Unter diesen Oberklassemodellen wird die M50-Serie platziert. Neben der kabelgebundenen M50 gibt es die kabellose M50 Wireless. Als Sensor dient jeweils ein PixArt PAW-3311 mit bis zu 12.000 DPI. Während die USB-Maus 69 g wiegt, kommt die kabellose Variante auf 85 g.

Wir haben Tastatur und Mäuse auf einem ebenfalls neuen Mauspad abgelichtet. Das GP5 gibt es in dem auffälligen Amnis Blue-Dekor oder in schlichtem Schwarz. Das Textilmauspad wird zudem in drei verschiedenen Größen auf den Markt kommen: M (320 x 270 x 3 mm), L (460 x 400 x 4 mm) und XL (920 x 400 x 3 mm).