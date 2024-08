Werbung

Zur Gamescom hat ASUS zwei ROG-Eingabegeräte vorgestellt. Die ROG Falchion Ace HFX ist eine kompakte und analoge 65-Prozent-Tastatur. Die leichtgewichtige Harpe Ace Mini soll hingegen als kleiner gestaltete Maus für unterschiedliche Griffstile und Nutzer mit kleineren Händen geeignet sein.

Als 65-Prozent-Tastatur muss die ROG Falchion Ace HFX ohne Ziffernblock auskommen. Auch die restlichen Tasten werden verdichtet angeordnet, so dass der Platzbedarf gegenüber einer TKL-Tastatur (ein Modell ohne Ziffernblock) noch weiter sinkt. Der Auslöseweg der linearen ROG HFX Magnetic Switches kann flexibel zwischen 0,1 und 4 mm angepasst werden. Dazu bietet die Tastatur eine Abfragerate von bis zu 8.000 Hz. Fünf Dämmschichten im Inneren sollen Störgeräuschen entgegenwirken und für ein weicheres Tippgefühl sorgen.

Die individuellen Einstellungen können im internen Speicher der Tastatur hinterlegt werden. Multi-Funktionstasten und ein Touchpanel erlauben das Anpassen des Auslösewegs, das Auslösen von Wiedergabe/Pause, das Regulieren der Lautstärke und der Tastaturbeleuchtung. Dank Dual USB-C kann die Tastatur einfacher mit zwei PCs genutzt werden.

Die Harpe Ace Mini ist eine 49 g leichte Maus, die für FPS-Spieler geformt wurde. Sie ist kleiner als die reguläre ROG Harpe Ace. Damit richtet sich die Maus zum einen an Nutzer mit kleineren Händen, sie soll zum anderen so aber auch flexibler für unterschiedliche Griffstile geeignet sein. Im Inneren kommt ein ROG AimPoint Pro-Sensor mit 42.000 DPI zum Einsatz. Dieser optische Sensor ist darauf ausgelegt, auch auf Glas zuverlässig zu arbeiten. Die ROG Optical Micro Switches sind auf eine Lebensdauer von 100 Millionen Clicks ausgelegt.

Angebunden wird die Harpe Ace Mini wahlweise per USB-Kabel, 2,4-GHz-Empfänger oder Bluetooth. Die Maus wird sowohl in Schwarz als auch in Weiß ("Moonlight White") angeboten werden.

Zu Preisen und Verfügbarkeit der neuen ROG-Eingabegeräte liegen uns noch keine Informationen vor.