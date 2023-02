Werbung

Bereits auf der CES 2023 präsentierte ASUS die die ROG Harpe Ace, eine in Kooperation mit Aim Lab entwickelte Gaming-Maus. Mit dem dazu passenden ROG Hone Ace Gaming-Mauspad. Jetzt sind die Produkte verfügbar.

Die Maus wurde speziell im Hinblick auf FPS-Spieler entwickelt. Dabei gingen dem finalen Produkt 15 verschiedene Versionen voraus, bis die Entwickler eine in ihren Augen ideale Form gefunden hatten.Die ROG Harpe Ace mit ihrem symmetrischen Formfaktor kommt auf ein Gesamtgewicht von 54 g und ist damit eine der leichtesten Gaming-Mäuse auf dem Markt. Die Außenhülle besteht aus einem umweltfreundlichen, biobasierten Nylonmaterial.

Die Maus verfügt über einen optischen ROG AimPoint-Sensor, welcher Bewegungen mit einer Empfindlichkeit von 100 bis 36.000 dpi erfassen und dabei nur auf eine Abweichung von < 1 % cpi kommen soll. Der Sensor soll Bewegungen mit einer Geschwindigkeit von bis zu 650 Zoll pro Sekunde (ips), bei einer Beschleunigung von bis zu 50 g, registrieren.

Dazu gesellt sich der Aim Lab Settings Optimizer. Dieser führt die Spieler durch eine Reihe von Aufgaben in der die Software die Leistung des Spielers analysiert, um so die besten individuellen Mauseinstellungen für diesen zu ermitteln. Die Funktion stellt dabei auch die idealen Einstellungen für die DPI der Maus, die Winkelabstimmung und die Abhebedistanz her.

Die ROG Harpe Ace verwendet die kabellose ROG SpeedNova-Technologie. Diese soll für sehr niedrige Latenzen sorgen und eine zuverlässige Datenübertragungen im 2,4-GHz-Modus sicherstellen. ROG SpeedNova soll zudem Signalstörungen vermeiden indem es durch Scannen nach verfügbaren Frequenzen mit minimalen Störungen durchbricht.

Außerdem soll diese Technologie für eine bis zu 50 % höhere Energieeffizienz im Vergleich zu kabellosen Mäusen mit demselben Akku sorgen. Die ROG Harpe Ace soll so auf bis zu 90 Stunden Spielzeit im 2,4-GHz-HF-Modus kommen.

Passend dazu gibt es das ROG Hone Ace Gaming-Mauspad. Dieses verfügt über Messmarkierungen die mit dem Software-Feature Aim Lab x ROG 360 Task zusammenarbeiten. Damit sollen die Spieler ihre Flicking-Skills in einem 360°-Raum trainieren können. Die Oberfläche des Mauspads besteht aus einem Hybrid-Stoff und soll so bei optimaler Reibung für ein gleichmäßiges X/Y-Achsen-Tracking sorgen.

Die ROG Harpe Ace Aim Lab Edition Gaming-Maus und das ROG Hone Ace Aim Lab Edition Mauspad sind ab sofort in Deutschland, Österreich und Schweiz zu einer unverbindlichen Preisempfehlung von 159,90 EUR/ CHF und 39,90 EUR/ CHF erhältlich.