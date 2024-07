Werbung

Mit der Skiller SGK50 S2 präsentiert Sharkoon die neuste Ergänzung seiner Reihe hot-swap-fähiger Gaming-Tastaturen. Diese soll die Vorzüge einer vollformatigen, 96-%-Layout-Tastatur mit der Möglichkeit, Schalter und Tastenkappen nach Belieben auszutauschen und alle Funktionen individuell anpassen zu können, kombinieren. Aufgrund einer Polycarbonatplatte und einer doppellagigen Silikondämpfung will die mechanische Tastatur dabei auch noch möglichst geräuscharm funktionieren.

Die Skiller SGK50 S2 ist in drei verschiedenen Versionen erhältlich, ausgestattet mit vorinstallierten linearen oder taktilen Gateron-Schaltern in Rot, Braun oder Gelb. Nutzer, die eine persönliche Note bevorzugen, können Schalter ihrer Wahl mit 3- und 5-Pin-Anschlüssen problemlos einsetzen. Die notwendigen Werkzeuge zum Wechseln sind im Lieferumfang enthalten, was den Austausch einfach und bequem machen soll.

Die Tastatur setzt auf eine einfache RGB-Beleuchtungs- und Makroprogrammierung und ermöglicht durch die Open-Source-Software VIA und QMK eine vollständige Individualisierung. Dadurch entfällt die Notwendigkeit einer zusätzlichen Software-Installation, was die Anpassung der Tastatur besonders benutzerfreundlich gestalten will.

Die Skiller SGK50 S2 wird mit einem abnehmbaren Spiralkabel mit USB-C- auf USB-A-Anschluss geliefert. Für Nutzer, die bereits genaue Vorstellungen von ihren bevorzugten Tastenkappen und Schaltern haben, bietet die SKILLER SGK50 S2 Barebone die ideale Lösung. Diese Version der Tastatur wird ohne vorinstallierte Schalter und Tastenkappen geliefert, was eine vollständige Personalisierung ermöglicht.

Die Skiller SGK50 S2 ist ab sofort in der Standard-Variante oder der PBT-Variante mit DE- oder BE-Layout zu einer unverbindlichen Preisempfehlung von 89,90 Euro, bzw. 109,90 Euro verfügbar. Die Barebone-Version wird ebenfalls in Kürze zu einer unverbindlichen Preisempfehlung von 79,90 Euro verfügbar sein. Alle Varianten gibt es jeweils in Schwarz oder Weiß.